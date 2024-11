Un mantello in aiuto di chi ha bisogno: il Fondo San Martino

TERMOLI. Nel giorno di San Martino si rilancia l’iniziativa diocesana che trae origine proprio da questa figura, di cui è stato istituito l’omonimo fondo. Il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, rinnova l’invito rivolgendosi a tutte le persone di buona volontà.

Si continua a vivere ormai da tempo un momento particolare della vita delle nostre famiglie e delle attività produttive. Ogni giorno si è chiamati a mettere in campo un supplemento di coraggio e di impegno per non lasciarsi prendere dallo sconforto, dalla rassegnazione e dalla paura del futuro. «Come ha scritto qualcuno che fa onore al genere umano: “La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. É nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’” (Einstein)».

Il “San Martino” è un fondo acceso presso Banca Prossima e si alimenta grazie alla condivisione libera e spontanea da parte di chi vuole versare un contributo a favore di chi è nel bisogno. Proprio come fece San Martino che al povero infreddolito e tremante diede una parte del suo mantello.

E’ stato costituito dalla constatazione della crescita delle situazioni di bisogno e di precarietà che abbiamo riscontrato anche nel nostro territorio e dalla previsione che, con la fine della Cassa Integrazione e la cessazione del blocco dei licenziamenti, tali situazioni si aggraveranno ulteriormente, soprattutto nel nostro contesto socio-culturale. E’ nato tra i presbiteri della Diocesi che avvertendo questa situazione hanno voluto rendersi attenti e partecipi.

Si prefigge di sostenere le famiglie in serie difficoltà economiche, che fanno fatica a sostenere anche le spese delle utenze domestiche. La raccolta fondi avviene versando liberamente, una tantum o in modo periodico quanto ognuno in piena libertà pensa di poter condividere con chi è più nel bisogno.

Si aderisce attraverso il versamento (IBAN: IT28L0306909606100000062321 causale Fondo San Martino), intestato alla Diocesi di Termoli-Larino).

Il versamento può essere una tantum o contributo mensile o periodico con disposizione di bonifico continuativo dal proprio conto bancario. Possibilità della deducibilità: causale ‘erogazione liberale ai sensi dell’art. 66 D L 18/2020, conv. L. 27/ 2020. Dietro regolare ricevuta rilasciata dalla Diocesi, il contributo, come offerta liberale, e deducibile dal proprio reddito, per persone giuridiche ed imprese, per questo consultare il proprio commercialista.