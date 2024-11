Press tour in città per svelare la costa e il Molise

TERMOLI. Giornalisti di fama nazionale e internazionale in Molise. Tartufo, tintilia, idroponica, pesce e dolci le essenze per parlare di territorio. Il 14 uno show coking presso la struttura dello Svevia. Incessante è il lavoro che l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise ha messo in campo per favorire condizioni di visibilità alla Regione, che per molti anni ha subito lo scotto della mancata promozione. Un cambio di passo iniziato con l’allora assessore Vincenzo Cotugno e che non si è mai fermato.

Oltre cento giornalisti della stampa di settore italiana e estera, decine di trasmissioni televisive, fiere, convegni, azioni di marketing, decine di accordi di programma, questi alcuni numeri che hanno e contraddistinguono il lavoro di squadra dell’Azienda capitanata da Remo Di Giandomenico. Il solo mese di novembre ha visto manifestazioni nel mondo della fotografia, convegnistica, partecipazione attiva al Forum Internazionale sul Turismo di Firenze, la partecipazione a fiere quali quella dedicata al viaggio che si è tenuta a Lugano e appena terminata, la realizzazione del Cammino della Campana del Giubileo che ha coinvolto ben 11 comuni e l’Antica Fonderia Pontificia Marinelli.

Per onorare l’attività svolta e favorire la conoscenza di territori spesso marginali, dal 12 al 15 novembre si è organizzati un Press Tour che vedrà in regione giornalisti di fama nazionale e internazionale di testate quali il Gambero Rosso, Italia a Tavola, Sole24ore, Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, Io Donna del gruppo RCS, la Gazzetta del Gusto, Golf e Gusto, Affari Italiani, Moda Glamour Italia. Il tour vedrà coinvolta l’area interna centrale e la costa della regione.

Si è volutamente intraprendere un filo conduttore che, come scaturito dalla sottoscrizione del programma di intervento per la conoscenza territoriale da parte delle regioni in occasione del Forum Internazionale sul Turismo tenutosi a Firenze l’8 e 9 novembre, che ha visto la partecipazione dell’Azienda Autonoma con l’On. Remo Di Giandomenico e Maurizio Varriano, necessita di un vero raccordo tra le aree più vocate e quelle meno ma degne di rispetto e considerazione per storia, territorio, ambiente e enogastronomia. I temi preordinati saranno in capo al tartufo del Molise centrale, lo zafferano, i vini, i dolci, i prodotti caseari, con una attenzione particolare all’idroponica, anche grazie a una vera e propria lezione di biodiversità condotta con la solita maestria dal prof. Nicola Prozzo docente all’Università del Molise. Il tour avrà il suo picco la serata del 14 novembre quando tutto sarà raccontato da un coking show a più mani presso la sede dello Svevia.

Non sarà di certo una gara ma un concerto messo da attori del food quali Filindo Russo, Massimo Talia e Melina Tanno, quali ambasciatori del gusto identitario. I giornalisti presenti saranno protagonisti nel predisporre una sorta di classifica che verrà avvallata da una giuria presieduta da Vincenzo Niro, per la regione Molise, Nico Balice, sindaco di Termoli e esperti del settore. Le attività di promozione avranno seguito lunedì 18 novembre nella sede della provincia di Isernia in occasione della presentazione del cammino delle sorgenti.