Al via i campionamenti di pesca per il progetto SoleMon

TERMOLI. Al via oggi una nuova fase del progetto internazionale di ricerca “SoleMon” (Solea Monitoring), che prevede campionamenti di pesca finalizzati a monitorare la consistenza dello stock di sogliole comune nell'Adriatico Centro-Settentrionale. L’attività, promossa dall'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR (IRBIM) sotto la direzione del Dott. Gian Marco Luna, avrà luogo nel tratto di mare che va da Trieste al Promontorio del Gargano.

La raccolta dei campioni si svolgerà dal 11 novembre al 31 dicembre 2024, con operazioni che si concentreranno durante le ore diurne, dall’alba al tramonto. Le attività saranno condotte a bordo dell’unità navale Destriero con il supporto del dottor Giuseppe Scarcella in qualità di responsabile scientifico.

L'iniziativa si inserisce in un contesto di ricerca volto alla protezione e gestione sostenibile delle risorse ittiche, in particolare delle sogliole, una specie fondamentale per l’ecosistema marino e per l'economia del settore ittico. I campionamenti consentiranno di raccogliere dati cruciali per la valutazione della biomassa e della salute degli stock ittici.

In concomitanza con le operazioni di campionamento, il Comando Circondariale Marittimo di Termoli ha emesso una serie di restrizioni volte a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana in mare. A partire da oggi e fino al 31 dicembre, la zona interessata dai campionamenti – un'area di mare compresa nel raggio di 300 metri dall'unità navale Destriero – sarà soggetta ai seguenti divieti:

Navigazione e sosta : È vietato navigare o sostare con qualsiasi unità navale.

: È vietato navigare o sostare con qualsiasi unità navale. Attività subacquee e pesca : È proibita ogni forma di immersione e pesca, ad eccezione delle operazioni legate alla ricerca.

: È proibita ogni forma di immersione e pesca, ad eccezione delle operazioni legate alla ricerca. Attività pubbliche e private: Ogni altra attività che possa ostacolare lo svolgimento sicuro delle operazioni di ricerca è anch'essa vietata.

Le unità in transito nelle vicinanze dell’area di ricerca dovranno procedere alla minima velocità necessaria per garantirne la sicurezza e mantenere una distanza adeguata dalla Destriero. Le segnalazioni provenienti dalla nave impegnata nelle operazioni dovranno essere rigorosamente rispettate.

Sono esentate dalle restrizioni le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, i mezzi di soccorso e il personale incaricato dalle attività di ricerca. La violazione delle disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà sanzioni ai sensi del Codice della Navigazione e della Legge 171/2005.

Il Comando Circondariale Marittimo di Termoli, sotto la guida del Capitano di Fregata Giuseppe Panico, ha precisato che la responsabilità per eventuali danni derivanti dalle attività sarà a carico dei trasgressori, che potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente e civilmente.

L'ordinanza, che stabilisce le modalità di attuazione delle restrizioni, sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Guardia Costiera e diffusa tramite i canali informativi per garantire la massima visibilità delle misure adottate.

Le attività di ricerca, come sottolineato dai responsabili scientifici, sono di fondamentale importanza per il monitoraggio e la conservazione degli ecosistemi marini, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di sviluppo di politiche di pesca responsabili.

Si invita la cittadinanza e i professionisti del settore a consultare le ordinanze sul sito ufficiale della Guardia Costiera di Termoli www.guardiacostiera.gov.it/termoli per rimanere aggiornati sulle disposizioni in corso e sugli sviluppi delle operazioni di campionamento.