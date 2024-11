A Campomarino parte il progetto "Anni in Movimento"

CAMPOMARINO. Il sindaco e l'amministrazione comunale informano la cittadinanza che è attivo a Campomarino il progetto "Anni in Movimento", curato dal Coni Molise e rivolto alla soddisfazione dei bisogni della sfera psico-sociale delle persone in età avanzata.

Il corso gratuito di ginnastica per persone over 60 si terrà dalle h. 16.00 alle h. 17.00 nei giorni lunedì e mercoledì di ogni settimana, per un totale di 40 lezioni della durata di 60 minuti.

Il progetto si svolgerà nella palestra dell'istituto Omnicomprensivo di Campomarino ed è curato dall'assessore alle Politiche sociali Rossella Panarese e dal delegato allo sport Luciano Di Marco.

Le attività hanno preso il via nel pomeriggio di ieri 11 novembre, alla presenza del sindaco Vincenzo Norante e del consigliere Luciano Di Marco che ha spiegato: "L'attività fisica è importante per mantenersi in forma, migliorare la salute, l'umore, liberare lo stress accumulato, socializzare.

Stiamo promuovendo questo progetto perché crediamo che anche questo aiuti a migliorare la qualità della vita della nostra popolazione. Sono stato felice di vederli lì, e soprattutto di vederli contenti".