Roberti e Della Porta: «Al generale Luongo congratulazioni per il prestigioso incarico»

CAMPOBASSO. Arriva il messaggio del Governatore del Molise, Francesco Roberti, sulla nomina del generale Salvatore Luongo, venafrano d'origine, nuovo Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

«La nomina è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, martedì 12 novembre 2024, su proposta del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Luongo, già vicecomandante generale dell'Arma, prenderà il posto di Teo Luzi.

Al generale Salvatore Luongo giungano le congratulazioni per il prestigioso incarico, del quale ad andarne fiero è tutto il Molise.

Un traguardo, meritatissimo, giunto al culmine di una brillante carriera. Un servitore dello Stato, che ha dimostrato nei precedenti incarichi le sue indubbie capacità e qualità professionali. Al generale Luongo giungano gli auguri di buon lavoro, che sicuramente porterà avanti con dedizione, amore per la divisa e nell'interesse della nazione. Per tutti i molisani e per l'intero territorio, che lo ha visto crescere e formarsi, sarà un onore riceverlo, quanto prima, in visita istituzionale».

Messaggio anche dal senatore di Fdi, Costanzo Della Porta: «Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al generale Salvatore Luongo, nominato comandante generale dei Carabinieri. Uomo di prestigio e di valore, continuerà a mettersi al servizio dell’Arma e della nazione come ha sempre fatto nel corso della sua esperienza. Da molisano sono oltremodo orgoglioso di questa nomina, poiché il generale Luongo è nostro autorevole corregionale».