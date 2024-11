Screening mammografico, nuove date della postazione mobile in Molise

CAMPOBASSO. Nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’Asrem e la Regione Molise promuovono il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella, che riguarda le donne residenti in Molise tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi.

Questa volta, il camper munito della necessaria apparecchiatura, farà tappa nelle giornate del:

- 14, 15, 18, 19, 20 e 21 novembre, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, in Piazza San Michele a Ripalimosani;

- 16 novembre, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00, presso la palestra comunale adiacente il plesso scolastico, a Morrone;

- 22, 25, 26, 27, 28 e 29 novembre, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16, nell’area in prossimità del centro Polifunzionale, a Trivento.

Dunque, le donne con i requisiti per accedere agli screening, che abbiano ricevuto l’invito ad effettuare l’esame potranno recarsi nei vari centri indicati. Tuttavia anche chi non sia stato raggiunto da alcuna comunicazione e negli ultimi due anni non abbia effettuato il controllo, potrà raggiungere la postazione mobile per usufruire della prestazione.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it o contattare i numeri di telefono 0874 409160 - 0874409449 – 0874409249 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

A Morrone del Sannio, unico dei tre comuni ubicato nel basso Molise, «Per definire l'appuntamento, necessario per effettuare l'esame, le signore che non hanno ricevuto la comunicazione dall'Asrem potranno rivolgersi agli uffici comunali, anche telefonicamente per farne richiesta. Il Comune comunicherà all'Asrem la lista delle utenti prenotate», precisa la sindaca, Stefania Pedrazzi.