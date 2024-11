Guardia medica "accorpata", i sindaci: «Non garantite cure adeguate alla comunità»

BASSO MOLISE. Guardia medica a singhiozzo e disagi subiti dalle comunità. I sindaci di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano; Colletorto, Cosimo Damiano Mele; Montelongo, Luca Montanaro; Rotello, Massimo Marmorini; San Giuliano di Puglia, Antonello Nardelli e di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, hanno scritto al direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, e alla struttura commissariale, formata dal tandem Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo.

«Da ormai alcuni mesi assistiamo al ripetersi di alcuni disservizi legati al servizio di guardia medica nel nostro territorio e presso i comuni di Bonefro, Colletorto, Montelongo, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano.

In particolare, sempre più spesso le sedi della guardia medica restano "scoperte" e prive di medici, e il calendario mensile stilato dall’Asrem rimanda al Comune limitrofo per poter usufruire del medesimo servizio. L'accorpamento di più comuni in capo a una sola guardia medica è disagevole per gli utenti e rende molto difficile anche l'intervento a domicilio da parte del medico di turno. Tale condizione non garantisce ai cittadini cure adeguate ed immediatamente raggiungibili.

Rivestendo il ruolo di autorità sanitaria locale e avendo fortemente a cuore la problematica die vivono i nostri concittadini, con la presente richiediamo un intervento da parte dell’Asrem quanto più rapido e risolutivo possibile. Pur comprendendo la complessità della materia e la difficoltà nel reperire medici, restiamo in attesa di un vostro riscontro che, siamo certi, porterà a un miglioramento dell'attuale situazione medico-sanitaria».