Arriva l'asfalto nel tratto riqualificato alle case Sai

TERMOLI. Lavori di asfalto al via nella zona delle case Sai, nell'ambito del progetto di riqualificazione tra via Martiri della Resistenza e via Maratona.

Dopo aver messo a dimora alberi e siepi, installati lampioni e realizzato anche un impianto sportivo, si comincia la fase finale dell'opera che sottrae un'area dal degrado per renderla vivibile e restituendola alla cittadinanza, favorendo nuovi spazi di sosta, con 140 posti auto.

E’ una programmazione che rientra nel Piano urbano di mobilità sostenibile, a cui sta dando molta importanza l’assessorato ai Lavori pubblici.

Intervento con fondi regionali che sfioravano i 700mila euro, più la compartecipazione comunale, che peraltro approda in un quartiere che nel corso del tempo ha vissuto diversi innesti e trasformazioni.

L’opera nel quartiere Sant’Alfonso a Termoli è finanziata dalle risorse della Strategia Urbana, a lavori completi ci sarà un parcheggio "scambiatore" per favorire la multi-modalità nei trasporti da parte dell’utenza, stalli a raso per autoveicoli avente duplice funzione, incentivando la mobilità collettiva nel quadrante compreso tra via Montecarlo, via Maratona, via Olanda, via Germania e via Martiri della Resistenza.

La sistemazione del tratto delle case Sai è stata integrata in corso di progettazione e ora si realizza.