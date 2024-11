Frana di Petacciato, finanziata la messa in sicurezza: diversi gli interventi in Molise

PETACCIATO. Un intervento importante e atteso, quello sulla frana di Petacciato, che vede a rischio, finché non si risolva il tema del dissesto idrogeologico le infrastrutture come autostrada, statale e ferrovia.

In arrivo 16,8 milioni di euro in Molise contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava: “Diamo alla Regione risorse importanti e strumenti più snelli per operare sulle priorità da essa stessa individuate al fine di superare le criticità e mettere in sicurezza territori e comunità”. Gli investimenti per il 2024 si uniscono, infatti, alle nuove norme introdotte dal Decreto-Legge Ambiente con cui sono stati rafforzati i poteri dei presidenti di Regione, nel loro ruolo di Commissari al dissesto idrogeologico, e previsti meccanismi per velocizzare la spesa.

Di seguito, il dettaglio degli interventi che saranno finanziati: 5,6 milioni di euro per opere urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nella zona a mare di Petacciato, oltre 5 milioni di euro anche a Isernia, località Le Piane; quasi 1,9 milioni di euro per la sistemazione idraulica del torrente Tappone a Sepino; 1,8 milioni di euro per la messa in sicurezza del centro urbano del Comune di Venafro; quasi un milione di euro per la messa in sicurezza del centro storico di Pietracupa.

Infine, rispettivamente 800mila euro e 570mila euro per la messa in sicurezza della strada di collegamento al centro urbano di San Felice del Molise e del centro abitato di Forlì del Sannio.