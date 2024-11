Entro fine anno vanno ordinati i nuovi autobus a metano, in Comune si accelera

TERMOLI. Solo due giorni fa l’ennesimo guasto meccanico a un autobus Gtm, avvenuto in viale Trieste e per fortuna, risolto con l’intervento dei meccanici sul posto.

Il parco mezzi del trasporto locale a Termoli, come ampiamente ribadito nel corso degli ultimi mesi, deve essere necessariamente adeguato, reso efficiente e sostenibile.

Per questo, c’è un bando in procinto di essere lanciato, da quasi 4,2 milioni di euro, di cui abbiamo trattato settimane fa.

Ora, il percorso amministrativo è partito e negli ultimi giorni c’è stato anche l’inserimento nell’apposito elenco di acquisto di beni e servizi nell’ambito del piano triennale dei lavori pubblici, opportunamente emendato.

L’auspicio è che tutto avvenga nei tempi e che i pullman arrivino entro l’inverno, anche se c’è da ricordare che in merito pende un ricorso al Tar promosso dal Comune di Campobasso, che ha visto fondi in precedenza attribuiti a Palazzo San Giorgio redistribuiti a Termoli, Larino e Isernia.

Lo scorso 10 ottobre, il responsabile del servizio Trasporti e Mobilità, ha chiesto l’ulteriore aggiornamento del vigente Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026, per la “fornitura di autobus a metano per la Città di Termoli”, rappresentando che “...al Comune di Termoli sono state concesse delle risorse finanziarie “giusta delibera della Giunta Regionale del Molise n. 388 del 05.08.2024, finanziato con fondi stanziati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, disponendo che l’acquisto dei mezzi deve essere effettuato con il relativo ordine entro e non oltre il 31 dicembre 2024, pena la revoca del finanziamento concesso.