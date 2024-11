Studenti e Guardia costiera: lezioni di ambiente al porto

TERMOLI. Nell'ambito delle iniziative tese all'educazione e sensibilizzazione ambientale condotte dal Comando della Guardia Costiera termolese, su espressa richiesta della dirigenza dell’Istituto comprensivo “Bernacchia” di Termoli, la Capitaneria di porto ha aperto le porte della propria sede a circa 120 alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, accompagnati dal corpo docente.

Agli studenti, particolarmente interessati e già affascinati dalla materia ambientale, sono state proiettate delle presentazioni multimediali e dei filmati sugli argomenti trattati. Successivamente, suddivisi in gruppi, gli alunni hanno avuto l’occasione di visitare la Sala Operativa ed i mezzi nautici della Guardia Costiera di Termoli.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di far acquisire ai giovanissimi studenti non solo le conoscenze sulle tematiche ambientali, sulla tutela e la salvaguardia delle specie ittiche, sulla difesa dell'ambiente marino e costiero e sulle attività svolte dalla Guardia Costiera, ma anche quello di stimolare un atteggiamento partecipativo ed attivo teso alla difesa dell'ambiente e del proprio territorio e far conoscere agli stessi il modo migliore per vivere e godere del mare, rispettandolo senza sfidarlo.

In apertura degli incontri, il saluto agli intervenuti del Comandante della Capitaneria di porto di Termoli, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “E' sempre stimolante per la Guardia Costiera entrare a contatto con i giovanissimi alunni delle scuole. Le classi dell’Istituto Comprensivo Bernacchia di Termoli hanno dimostrato di voler approfondire le diverse tematiche legate all'ambiente, alla conoscenza delle bellezze naturali presenti sul territorio nazionale e ai compiti della Guardia Costiera a difesa dell'ambiente marino e costiero. Iniziative come questa ci troveranno sempre disponibili nell’opera di sensibilizzazione su tematiche importanti per la crescita delle future generazioni”.

Questi appuntamenti proseguiranno, infatti, per tutto l'anno scolastico in corso anche presso altri istituti, dove i giovani studenti potranno confrontarsi con i militari della Guardia Costiera di Termoli sul delicato tema della tutela e salvaguardia ambientale.

La visita si è conclusa con una foto di gruppo animata dall'entusiasmo generale degli alunni, che testimonia l'estrema importanza dell'avvicinare la Guardia Costiera alle nuove generazioni, non solo per promuovere la conoscenza del Corpo ma soprattutto per sensibilizzarle su quanto il mare rappresenti una risorsa di inestimabile valore e su quanto sia essenziale salvaguardare il nostro patrimonio marino e rispettare l'ambiente che ci circonda. ​​​​

Galleria fotografica