Sicurezza sul lavoro, Uil Molise porta 102 bare in piazza Prefettura

CAMPOBASSO. “Saranno oltre 100 le bare adagiate in Piazza Prefettura a Campobasso che la Uil regionale userà per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle morti bianche. Un tragico bollettino, in perenne crescita, che vede salire costantemente anche il numero degli infortuni”. Ad annunciarlo la Segretaria regionale, Tecla Boccardo.

“Un flash mob per ricordare chi, alla fine della giornata, non ha più fatto ritorno nelle proprie case e dai propri cari. La sicurezza sul lavoro è un aspetto che tocca direttamente la vita di milioni di lavoratori. Non accettiamo più giustificazioni inutili e di circostanza da parte di quanti dovrebbero intervenire con azioni forti e risolutive, attraverso provvedimenti per rafforzare la prevenzione, investimenti in sicurezza, sanzioni verso chi non rispetta le regole per raggiungere un obiettivo possibile: ‘zero morti sul lavoro”

Un flash mob, senza colori e connotazioni, se non il bianco, come le morti che non accettiamo più.

La Uil segna la tappa molisana di una delle sue campagne più forti e significative, che sta toccando tutta l’Italia ormai da mesi.

Nel corso della mattinata accoglieremo le istituzioni che hanno confermato di partecipare e rilasciare una loro impressione e considerazione su un tema così delicato e che ci riguarda tutti. Ma non sarà un convegno o un seminario: vogliamo che sia un profondo momento di riflessione collettiva.

Con noi avremo rappresentanti nazionali dell’Ital Uil, il nostro Patronato, che segue quotidianamente vicende legate ai drammi degli infortuni sul lavoro e la Segretaria Confederale della Uil, Ivana Veronese, delegata del nostro Sindacato sul settore Salute e Sicurezza”

Appuntamento lunedì 18 novembre, ore 11, piazza Prefettura.