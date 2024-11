Istituti del basso Molise coinvolti nel progetto Space Zed

CAMPOBASSO. “Orientamento scolastico e lotta alla povertà educativa sono elementi di approfondimento centrali rispetto al mondo che cambia, non sempre in meglio, rapidamente. Iniziative come quella oggi ai nastri di partenza, rappresentano un punto di convergenza di professionalità e sensibilità, e al tempo stesso uno snodo verso una efficace transizione alla vita adulta”.

Così il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro, intervenuto questa mattina alla presentazione del progetto 'Space Zed Missione Molise, Scuola come spazio per la comunità educante della generazione Z'’, in corso di svolgimento nell’auditorium del liceo classico ‘Mario Pagano’.

“Vi porto il saluto del nostro presidente Francesco Roberti. Accogliamo sempre con favore le iniziative organizzate per la formazione umana e didattica dei nostri ragazzi” ha proseguito Niro.

“Nel contesto di ricerca e orientamento in cui siamo inquadrati nel pubblico e nel privato, Space Zed mira a migliorare l’occupabilità e le opportunità di scelta dei giovani tra 16 e 19 anni, dunque uno strumento di supporto notevole, in quanto accompagna i ragazzi nella scoperta dei propri talenti e delle proprie passioni. Si tratta di una iniziativa sperimentale da apprezzare e vivere con entusiasmo. Molto positivo il coinvolgimento di diversi Istituti scolastici regionali per un totale di circa 300 studenti interessati.

"E’ di sostenibilità, crescita e sviluppo che parliamo in questa sede, di consolidare quel dialogo scuola-famiglia che va assolutamente coltivato e incentivato, soprattutto in una fase di disorientamento causato dagli stravolgimenti di abitudini e metodologie didattiche.

“Congratulazioni a tutti voi che avete recepito questa opportunità e alla Fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" ha proseguito Vincenzo Niro.

“Come Regione, saremo sempre disponibili a dare il nostro contributo in termini di presenza, offrendo una sponda ad enti e istituzioni affinché questa iniziativa possa sviluppare nuove partnership e prospettive sul territorio” ha concluso il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale del Molise.

Presenti fisicamente o da remoto, alla partenza del progetto, docenti e studenti delle scuole coinvolte: Liceo classico 'Pagano', Liceo artistico 'Manzù', Liceo scientifico 'Galilei' Riccia, Cpia 'Manzi' Campobasso e Termoli, Istituto Omnicomprensivo 'Magliano' Larino.