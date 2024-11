Emergenza educativa: giovani tra violenza e atti vandalici, i segnali di una società in crisi

TERMOLI. Il basso Molise, questa mattina, si è svegliato “scosso”. Non parliamo di sisma, di piogge e fenomeni atmosferici. Ma parliamo di episodi ed eventi ancora più “crudi”. Violenza.

Violenza che, come abbiamo scritto, si è verificata al terminal bus della nostra città, Termoli e che ha visto protagonisti dei ragazzi. Un episodio che, purtroppo, non è una novità per la zona, ma che ha suscitato una reazione di preoccupazione nella comunità.

Un 15enne è finito sotto i ferri, a causa dei colpi subiti da un altro ragazzo più grande, nella giornata di lunedì scorso.Questo atto di violenza, che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha portato alla denuncia, è solo l'ultimo di una serie di eventi che testimoniano un crescente disinteresse per i valori del rispetto e della solidarietà tra i più giovani. La violenza gratuita e la sopraffazione del più debole sono diventati fenomeni allarmanti, che ci pongono di fronte a una realtà preoccupante: una crisi educativa che attraversa non solo i singoli individui, ma l'intera società.

Ma non è un caso isolato. Nella giornata di martedì, un’altra mamma sui social ha “denunciato” un episodio di violenza, sempre al terminal bus, aggiungendo che “i nomi sono noti” e che altri ragazzi che erano presenti “dicevano a mio figlio di buttarsi sotto il pullman visto che non serviva a nulla”.

Questi episodi sono emblematici di un fenomeno che va ben oltre l'atto in sé: sono il segnale di una difficoltà sempre più diffusa nel risolvere i conflitti con il dialogo e di un'incapacità di confrontarsi in modo pacifico. La violenza, che si nutre di frustrazione e impotenza, trova terreno fertile in una società che fatica a trasmettere valori positivi, come la tolleranza, l’empatia e il rispetto. In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove la diffidenza cresce e i legami si indeboliscono, la solidarietà e il rispetto sembrano diventare sempre più rari.

Eppure, l’emergenza educativa non riguarda solo la violenza, ma anche gli atti vandalici stanno diventando sempre più frequenti, contribuendo a un clima di insicurezza e disordine nelle nostre città. Scrivere sui muri, danneggiare proprietà altrui o distruggere spazi pubblici sono manifestazioni di un atteggiamento che sfida la convivenza civile e il rispetto reciproco. Questi atti sembrano essere una risposta a un malessere diffuso, ma anche una triste conferma di un vuoto educativo che coinvolge le nuove generazioni. L'indifferenza verso il bene comune e la mancanza di consapevolezza dei propri doveri civici sono diventati comportamenti normali, rischiando di far sprofondare la nostra società in un circolo vizioso di violenza e disgregazione.

In questo contesto, l'emergenza educativa emerge con forza. Non si tratta solo di episodi di violenza, ma di una cultura che sembra aver smarrito i valori di rispetto e responsabilità che una volta erano la base della nostra convivenza. Il concetto di “prossimo” è sempre più lontano, mentre cresce la diffidenza e l’indifferenza verso gli altri. Le generazioni più giovani, purtroppo, sembrano essere sempre più esposte a una società che, invece di educare al dialogo e alla comprensione reciproca, premia l'aggressività, la sopraffazione e l’individualismo.

Essa tocca anche la mancanza di gesti di gentilezza e altruismo, che dovrebbero essere la norma, ma che sembrano ormai una rarità. Se, da un lato, i comportamenti violenti segnano i giovani di oggi, dall’altro, la difficoltà di trovare atti di solidarietà ci interroga sulla qualità delle relazioni sociali. In un'epoca in cui l'indifferenza e il cinismo sembrano dilagare, ci domandiamo: come possiamo restituire alla nostra società quel rispetto e quella solidarietà che dovrebbero costituire la base di ogni convivenza civile?

L'emergenza educativa è una questione che riguarda ogni aspetto della nostra vita. Non è solo un problema di scuole o di famiglie, ma di una cultura che deve essere ripensata. L'educazione alla solidarietà, al rispetto e alla gentilezza non è più scontata, ma deve essere coltivata giorno dopo giorno. La crisi che stiamo vivendo è, in fondo, una crisi di valori: la violenza, la solitudine e l'indifferenza sono il risultato di una mancanza di orientamento e di punti di riferimento solidi.

Qualcuno vuole dare la colpa alla pandemia che abbiamo vissuto, ma se scaviamo a fondo, possiamo capire che la pandemia ha solo amplificato queste difficoltà, creando un terreno fertile per egoismi, diffidenza e frustrazione. Le relazioni interpersonali sono diventate più superficiali, e le connessioni virtuali, pur riducendo le distanze, non sono riuscite a sostituire il calore umano delle interazioni reali. La famiglia, che un tempo era il fulcro dell'educazione, oggi si trova a fronteggiare nuove sfide, non sempre preparata a trasmettere quei valori di solidarietà e rispetto che sembravano una parte intrinseca della vita quotidiana.

Per affrontare questa emergenza, dobbiamo ripensare il nostro modo di vivere insieme. La fiducia, che oggi sembra mancare, è la chiave per risolvere questa crisi. È necessario riscoprire il valore del dialogo, dell'ascolto e dell’aiuto reciproco. Solo così potremo restituire alla società una cultura della gentilezza e del rispetto, e far sì che questi valori non siano più l’eccezione, ma la norma.

L'emergenza educativa non può essere affrontata solo da scuole e famiglie: è un impegno che riguarda tutti, a partire dalle piccole azioni quotidiane. Se ciascuno di noi farà la propria parte, con pazienza e perseveranza, potremo sperare di invertire la rotta, restituendo al nostro vivere comune quei valori che, una volta, erano la base di ogni comunità. Solo così potremo finalmente dire che la normalità è un mondo in cui il rispetto, la gentilezza e la solidarietà sono alla base delle nostre relazioni.