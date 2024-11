Screening e vaccinazioni, appuntamenti e programmi dell'Asrem in Molise

TERMOLI. Dopo i successi raggiunti con lo screening della cervice uterina nell’ambito dell’Ottobre Rosa, continuano le attività di controllo promosse dall’Asrem nei Consultori della regione.

Sotto il coordinamento della dott.ssa Gianna Picciano, spazio a nuovi ed importanti appuntamenti:

- Martedì 19 novembre dalle ore 8,30 alle 13,30 e mercoledì 20 novembre dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00 al Consultorio di Campobasso;

- Mercoledì 20 novembre dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 al Consultorio di Bojano;

- Lunedì 18 novembre dalle ore 8,30 alle ore 14,00 al Consultorio di Agnone;

- Lunedì 18 novembre dalle ore 10,30 alle ore 13,30 al Poliambulatorio di Riccia;

- Mercoledì 20 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 al Consultorio di Termoli;

- Lunedì 18 novembre dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00 e martedì 19 novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 al Consultorio di Larino;

- Venerdì 22 novembre dalle ore 8,30 alle 12,30 al Poliambulatorio di Trivento;

- Mercoledì 20 novembre dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00 al Consultorio di Venafro.

Lo screening è aperto alle donne nella fascia d’età:

- dai 25 ai 29 anni per il Pap Test

- Dai 30 ai 64 anni per l’HPV Test

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it o contattare i numeri di telefono 0874/409160 – 0874/409449 – 0874/409249 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Vaccinazioni in Molise, continua la campagna ‘Sempre protetti’

La campagna ‘Sempre protetti’, con la somministrazione gratuita di vaccini contro l’influenza, il covid-19, lo pneumococco ed altri virus, va avanti, in Molise, con nuovi open day ed appuntamenti. I medici del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’ASReM, diretto dalla dott.ssa Carmen Montanaro, saranno a:

– Campobasso, al Centro vaccinale di via Toscana, 81 – dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sabato 16 novembre;

– Termoli, al Centro vaccinale di via del Molinello, 1 – dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sabato 16 novembre;

– Isernia, al Centro vaccinale di Largo Cappuccini, 1 – dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sabato 16 novembre;

Ed ancora:

– Venafro, al Centro vaccinale di via Colonna Giulia – dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì;

– Agnone, al Centro vaccinale di via Marconi, 22 – dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i lunedì;

– Frosolone, al Centro vaccinale di Loc. Sant’Anna – dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i giovedì;

– Bojano, al Centro vaccinale di via Colle Bellavista, 1 – dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i lunedì;

– Larino, all’Ambulatorio vaccinale di via Marra, 1 – dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i martedì;

– Riccia, al Centro vaccinale v.le Pietro Sedati, 2 – dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i mercoledì;

– Trivento, all’Ambulatorio vaccinale di Acquasantianni – dalle ore 9.00 alle 13.00 ogni giovedì;

– Campobasso, Termoli ed Isernia, nei Centri Vaccinali. dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

Tutti i cittadini molisani potranno vaccinarsi con accesso libero (senza prenotazione)

Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso se stessi, ma anche verso gli altri; comprendere l’importanza delle vaccinazioni può salvare noi e chi ci sta a cuore!

Ambulatorio di ortopedia attivo nel distretto sanitario di Isernia

Una ulteriore offerta alla popolazione della provincia pentra. Presso il distretto sanitario di Isernia è partito l’Ambulatorio di Ortopedia che espleterà le attività su tutto il territorio di competenza osservando il seguente orario:

- Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 15:00, martedì dalle ore 8:00 alle 14:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00 e venerdì dalle ore 8:00 alle 14:30, alla Casa della Salute di Venafro;

- Mercoledì dalle ore 8:00 alle 14:00 al Poliambulatorio di Isernia;

- Giovedì dalle ore 8:30 alle 14:30 e dalle ore 15:00 alle 17:00 al Poliambulatorio di Agnone.

Le prestazioni di visite, controlli e medicazioni, saranno erogate previa prenotazione al CUP regionale.

L’Ambulatorio di ortopedia rappresenta, quindi, un traguardo importante per le comunità locali: una medicina del territorio sempre più vicina ai cittadini, nell’ottica di una sempre più efficace ed efficiente garanzia di cure, ma anche una maggiore definizione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell’assistenza come indicato dal DM 77/2022.

A questo continua a rispondere il Distretto Sanitario di Isernia, gestito dal direttore Lucio De Bernardo, pronto a promuovere la mission dell’ASReM volta ad assicurare che tutta la popolazione molisana usufruisca di una sanità certa e sicura.