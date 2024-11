Colonia penale e luogo di confino: storia delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Come ha reso noto la pagina Riserva Marina, si parlerà di "Isole Tremiti. Sede abbaziale, colonia penale e luogo di confino" nel convegno in programma il 5 dicembre 2024 (ore 9, Foggia, Sala del Tribunale, Palazzo della Dogana).

L’appuntamento è organizzato dalla sezione di Foggia della Società di storia patria per la Puglia, in partenariato con l’Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea di Bari (Ipsaic), gli Archivi di Stato di Foggia-Bari-Lecce e la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia.

Durante i lavori si parlerà della storia delle Isole Tremiti, basandosi sulla documentazione presente negli Archivi di Stato e altri archivi e biblioteche. Punto di partenza gli eventi accaduti nelle isole dall'epoca abbaziale fino alla trasformazione in confino durante il fascismo. I lavori saranno moderati dal giornalista Geppe Inserra.