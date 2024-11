Tra cali di tensione e blackout notturni, «Disservizi al di sotto della media europea»

TERMOLI. Il maltempo d’autunno legato a criticità della rete di distribuzione dell’energia elettrica rappresenta un combinato disposto che crea disagi e disservizi.

Nella serata di ieri un blackout, per fortuna di durata gestibile, ha riguardato una vasta porzione del territorio comunale, da Termoli Nord (dove si ripetono i distacchi notturni periodicamente) fino a via Mascilongo e dintorni, passando per via America e piazza del Papa. Blackout sia della pubblica illuminazione che delle utenze private, mentre in centro si sono spenti sono i lampioni.

In riferimento a quanto accade nella zona di Colle della Torre, E-distribuzione sostiene che non ci sono interruzioni, ma si ripetono disturbi, ossia degli abbassamenti del 50% della tensione, causati da guasti che avvengono sulla rete elettrica, compresa quella dei clienti, circostanze non eliminabili. Anzi, sarebbero i privati stessi a dover adeguare gli impianti per renderli immuni.

C’è anche un dato, a Termoli Nord nel 2024 sono stati 76 i cali di tensione, contro una media europea di oltre 200.

Chissà cosa ne penseranno gli stessi utenti.