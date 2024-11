Verso le festività natalizie, Capodanno in piazza e sostegno agli eventi associativi

TERMOLI. Il clima più tipicamente autunnale ha fatto avvicinare il clima natalizio, assieme all’incedere del calendario. Mancano poco più di tre settimane all’Immacolata Concezione, che segna la data di avvio del mese più “caldo” dell’anno, sotto diversi aspetti, non parliamo di quelli meteo ovviamente.

L’amministrazione comunale è al lavoro per varare il cartellone di eventi, che quest’anno non vedrà la concorrenza delle luminarie di Larino, che rimarranno spente, com’è noto, predisponendo un programma di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Per questo, si intende organizzare, in occasione delle festività Natalizie, manifestazioni attraverso la programmazione di eventi ed iniziative culturali finalizzate a elevare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, della tradizione con proposte aventi valenza attrattiva, al fine di catalizzare presenze in città anche in periodi diversi dell’anno.

Di concerto con l’assessorato alla Cultura, si intende procedere alla programmazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica della nostra città; come da tradizione saranno addobbate le vie della città con Luminarie Natalizie oltre all’organizzazione del Capodanno in piazza e manifestazioni per bambini ed eventi musicali.

Sono pervenute proposte artistiche da svolgersi nelle festività natalizie da parte di associazioni culturali e turistiche con richiesta di contributo straordinario una tantum.

Nel complesso, l’investimento sul Natale è di 52mila euro.

Tra gli eventi a cui il Comune partecipa con contributi ci sono 3 concerti di Adrifest, uno spettacolo per bambini con Frentania Teatri, la corale intitolata al maestro "Di Palma" dell'associazione "Punto di Valore", un evento dell'Accademia Rossini, il video mapping della Cattedrale con la Pro loco Termoli, il concerto di Natale di Ondeserene, iniziative dell'associazione Atena e della Corale Città di Termoli.