Cancro al polmone, il comune di Termoli s'illumina di bianco

TERMOLI. Anche questa volta il Comune di Termoli si schiera dalla parte della prevenzione per la campagna informativa “Illumina novembre” finalizzata alla lotta al cancro al polmone.

Per l’occasione, questa sera e domani 16 novembre, il municipio si colorerà di bianco per sottolineare la volontà di continuare la campagna di sensibilizzazione e prevenzione avviata alcuni anni fa al fianco di Alcase Italia ODV.

In tutto il mondo il mese di novembre è noto come “Lung Cancer Awareness Month”. Fra gli altri obiettivi dell’iniziativa c’è anche il far conoscere i recenti pregressi della Medicina e l’importanza di poterla sfruttare appieno per cercare di arginare la malattia.

“Illumina Novembre” è arrivata alla decima edizione e viene riproposta attualmente dal 2015 riuscendo a coinvolgere sempre più istituzioni vogliose di schierarsi dalla parte della prevenzione, lo scorso anno hanno aderito 17 regioni e 240 comuni.

Ad oggi, in Italia, si stima siano poco meno di trentamila i casi annui di cancro al polmone.

Quasi cinquemila, invece, i decessi. Dunque risulta essenziale ai fini dell’opinione pubblica una giusta divulgazione di una patologia sulla quale si discute sempre molto poco ma che oggi, grazie ai farmaci e alla prevenzione offre margini di guarigione.