Patologie respiratorie, le nuove terapie personalizzate: esperti a confronto

TERMOLI. Approfondimento medico-scientifico, quello in programma domani a Termoli, nella sala convegni dell’hotel Lumia, in via Fratelli Brigida, su iniziativa della dottoressa Maria Laura De Cristofaro, coadiuvata nella segreteria dal collega Egidio Del Vescovo.

Il simposio riguarderà la flogosi di tipo 2, sui nuovi target terapeutici. Lavori a partire dalle 8.30, divisi in sessioni, moderati dai primari Nicola Rocchia, in tema di rinite e asma grave (dal danno di barriera alla terapia personalizzata) e Giovanni Serafini (Nuovi percorsi terapeutici).

Come illustra la dottoressa De Cristofaro: «Le nuove conoscenze scientifiche sulle tematiche dell'infiammazione nelle patologie respiratorie consentono di raggiungere l'obiettivo di una terapia personalizzata nei soggetti con rinite ed asma, quest'ultima nelle sue distinte forme di gravità clinica.

Gli allergeni, i microrganismi patogeni come i virus e i batteri, il fumo, gli inquinanti ambientali danneggiano la barriera del tessuto epiteliale e scatenano reazioni infiammatorie spesso gravi, a volte associate a malattie concomitanti come rinosinusiti, poliposi, dermatite atopica, prurigo nodulare, esofagite eosinofila. In questo convegno si discute di nuove frontiere terapeutiche , rappresentate da nuovi farmaci in grado di agire proprio sui meccanismi biologici alla base di queste patologie che, si è scoperto, agiscono tutte con lo stesso meccanismo patogenetico.

Ciò permetterà di trattare sintomi molto invalidanti, restituendo una qualità della vita decisamente migliore a molti pazienti fino a qui rassegnati a subire le conseguenze di patologie croniche».

L'abstract

Le nuove conoscenze sulla disfunzione epiteliale e l'infiammazione di tipo 2 nelle patologie respiratorie consentono di raggiungere l'obiettivo di una terapia personalizzata nei soggetti con rinite ed asma, quest'ultima nelle sue distinte forme di gravità clinica. Anche l'immunoterapia allergene-specifica rappresenta un modello di medicina di precisione, l'unico in grado di incidere sulla storia naturale della malattia.

Il danno di barriera e la conseguente flogosi di tipo 2 concorre al determinismo di comorbidità quali dermatite atopica, prurigo nodulare, poliposi nasale, esofagite eosinofila. Esse sono molto più frequenti di quanto si pensi e, pertanto, rivestono una grande importanza i farmaci sviluppati negli ultimi anni che, agendo sui meccanismi biologici alla base della flogosi, riescono a trattare condizioni diverse, ma con lo stesso meccanismo fisiopatologico. Scopo di questo incontro è quello di promuovere un approccio multidisciplinare, nell'ottica di percorsi terapeutici condivisi.