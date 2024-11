Soste selvagge intralciano pedoni e bus: arrivano dissuasori e sensi unici

TERMOLI. Soste selvagge a ripetizione, anzi, senza… sosta. Allora, non resta che intervenire con accorgimenti e modifica della viabilità esistente.

Due le ordinanze che riguardano strade urbane cittadine, di cui una davvero molto trafficata, parliamo di viale Padre Pio, la strada che porta all’incrocio verso l’ospedale San Timoteo.

Nello specifico, nel tratto compreso tra il numero civico 88 e l’intersezione con la traversa di viale Padre Pio, sono state riscontrate criticità, ovvero, principalmente nelle ore serali gli automobilisti sostano in maniera selvaggia sui marciapiedi generando disagi ai pedoni; i continui casi di sosta non autorizzata di autoveicoli, non consentono il normale deflusso pedonale e la piena fruizione di marciapiedi, mettendo a rischio le condizioni di regolarità e sicurezza dell’area pedonale.

Per questo, è necessario installare appositi dissuasori.

Inoltre, in via degli Olivi, nel tratto compreso, tra le intersezioni di via dei Platani e viale Santa Maria degli Angeli, in prossimità della chiesa si verificano quotidianamente molteplici soste selvagge, che determinano il blocco della circolazione stradale, disagi all’utenza e ritardi agli autobus di linea; la criticità si verifica principalmente nel tratto stradale compreso tra l’incrocio con via dei Platani e l’intersezione della strada di ingresso al complesso residenziale di via degli Olivi, per cui è indispensabile modificare il senso di marcia con l’istituzione del senso unico.