Raccolta differenziata, l'assessore Ciciola incontra gli amministratori di condominio

TERMOLI. L’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha avviato una serie di incontri per affrontare le problematiche relative alla raccolta differenziata.

In mattinata, unitamente a Liberato Venturino della Rieco, il Dec del servizio Daniele Del Ciotto e i rappresentanti delle Guardie Ambientali, l’assessore Ciciola ha tenuto una riunione con gli amministratori di condominio per iniziare a recepire indicazioni e problematiche sulla raccolta dei rifiuti.

E’ stato un confronto propositivo durante il quale gli amministratori di condominio hanno segnalato all’assessore all’Ambiente le criticità che vengono riscontrate sul territorio relativamente al conferimento dei rifiuti e sugli sfalci.

E’ emersa anche la necessità di una maggiore divulgazione delle metodiche di conferimento che non sempre risultano quelle indicate in quanto, ad oggi, sono state elevate 200 contravvenzioni da parte delle Guardie Ecologiche.

È stato quindi richiesto più impegno per i controlli ma anche maggiore disponibilità da parte dell’utenza nel rispetto di modalità e orari per il deposito dei rifiuti e la possibilità di poter sostituire i bidoni con i mastelli.

Prima delle festività natalizie si terrà un nuovo incontro mentre nei prossimi giorni l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola incontrerà i titolari dei B&B di Termoli per affrontare le medesime problematiche.

