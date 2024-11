Intervento chirurgico micro-invasivo a San Giovanni Rotondo trasmesso live in India

SAN GIOVANNI ROTONDO. Sostituzione transcatetere della valvola aortica, oggi l’intervento chirurgico micro-invasivo trasmesso in diretta in India.

I cardio-chirughi di Casa Sollievo illustreranno le complesse procedure chirurgiche ai colleghi di tutto il mondo riuniti per il convegno internazionale “Valves 2024” di Hyderabad

L’Unità di Cardiochirurgia dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, diretta da Mauro Cassese, parteciperà stamane alle sessioni di chirurgia dal vivo di uno dei più importanti convegni dedicati alla disciplina cardiochirurgica, “Valves 2024”, che si svolge quest’anno a Hyderabad, in India.

In collegamento dalla sala chirurgica ibrida di San Giovanni Rotondo, i cardiochirurghi di Casa Sollievo eseguiranno in diretta un intervento di Tavi con il supporto della circolazione extracorporea. Si tratta di una complessa procedura microinvasiva, effettuata a paziente sveglio, per la sostituzione della valvola aortica utilizzando come accesso l’arteria della gamba per arrivare fino al cuore. La peculiarità dell’intervento risiede nel fatto che sarà trattata un’insufficienza severa su valvola aortica nativa.

L’intervento sarà eseguito con il supporto dell’Ecmo, un altrettanto complessa procedura di circolazione extracorporea mediante la quale le funzioni di cuore e polmoni vengono affidate ad un macchinario esterno proprio per consentire l’intervento chirurgico.

La scelta di San Giovanni Rotondo, insieme a soli altri 25 centri sparsi in tutto il mondo, testimonia l’elevato grado di competenza ed esperienza, unitamente all’altissimo grado di avanzamento tecnologico, raggiunto in questi 8 anni dall’equipe di Cardiochirurgia dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza.