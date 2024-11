Il parcheggio del Terminal bus non si allagherà più

TERMOLI. Risolto il problema dell'allagamento dell'area parcheggio riservata alle autovetture al Terminal bus di via Martiri della Resistenza.

Ogni volta che cadeva una pioggia piuttosto insistente si formavano delle ampie pozzanghere che creavano non pocho disagi a coloro che dovevano sostare per portare viaggiatori o attenderne il loro arrivo.

L'intervento di messa in sicurezza, curato dall'assessorato ai Lavori pubblici, ha previsto la realizzazione di una nuova griglia, all'altezza della rotatoria di via Martiri della Resistenza, che permette il deflusso dell'acqua piovana, senza che il parcheggio si allaghi più, come avveniva invece sistematicamente.

Galleria fotografica