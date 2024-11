Autonomia differenziata, il coordinamento molisano rilancia la sua battaglia

CAMPOBASSO. Sabato 16 novembre 2024, alle ore 11.00, presso la sala Biblioteca del Consiglio Regionale del Molise (via IV Novembre, Campobasso), il Coordinamento per il NO all’autonomia differenziata - Sezione Molise terrà una conferenza stampa per commentare la recente e significativa sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della cosiddetta Legge Calderoli (n. 86/2024).

"Il Coordinamento per il NO all’autonomia differenziata - Sezione Molise saluta con grande soddisfazione e sollievo la decisione appena assunta dalla Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionali diverse specifiche disposizioni della cosiddetta Legge Calderoli (n. 86/2024).

Questa decisione di fatto stronca una riforma giudicata sciagurata, capace di generare ulteriori disuguaglianze tra i cittadini del nostro Paese, soprattutto a danno di quelli del Centro-Sud e delle aree interne. Inoltre, la riforma avrebbe creato conflitti tra Regioni e tra le Regioni e lo Stato, causando gravi inefficienze sul piano economico.

La Consulta ha infatti considerato in palese contrasto con i principi della Costituzione repubblicana i tre pilastri su cui si fondava la riforma:

La possibilità di trasferire, mediante intese tra Stato e Regioni, interi blocchi di materie, anziché, come sancito dalla Corte, solo specifiche e ben mirate funzioni legislative e amministrative, in relazione alla singola Regione. La previsione che fosse un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – e non una legge del Parlamento, come invece affermato ora dalla Corte – a determinare e aggiornare i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni). La facoltà, anziché l’obbligo (come ribadito dalla Corte), per le Regioni destinatarie della devoluzione di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, anche in funzione dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica.

In sintesi, una sonora bocciatura e una severa lezione di diritto costituzionale.

Il venir meno di questi tre principi basilari rende di fatto la Legge Calderoli inapplicabile, salvo che il Parlamento provveda a sostituirli con norme costituzionalmente legittime.

Il Coordinamento per il NO all’autonomia differenziata - Sezione Molise, che si è impegnato in questi mesi con molteplici iniziative su tutto il territorio regionale per illustrare ai cittadini le ragioni, oggi avallate dalla Consulta, che rendevano incostituzionale, oltre che del tutto improvvida, la legge sull’autonomia differenziata, non può esimersi dal ringraziare le forze politiche progressiste, sindacali e sociali che hanno condiviso l’impegno civile profuso, oggi coronato da un indiscutibile successo.

Nel contempo, non può fare a meno di constatare con rammarico l’occasione perduta dalla Regione Molise governata dalla maggioranza di centro-destra, che non ha ritenuto di assumere nessuna iniziativa utile a impedire l’applicazione di una riforma costruita in danno anche dei cittadini molisani, sostenendo a spada tratta, con argomentazioni destituite di fondamento giuridico, la sua piena legittimità costituzionale. Addirittura, si è assunta, attraverso le parole di alcuni suoi autorevoli esponenti, la responsabilità politica di affermare, imprudentemente e contro ogni logica, l’utilità della riforma Calderoli per il Molise.

L’impegno del Coordinamento contro l’autonomia differenziata comunque continua, non essendo venuta meno la prospettiva del referendum abrogativo, che consentirebbe di cancellare ciò che resta della riforma Calderoli, chiamando ad esprimersi direttamente i cittadini". Così il portavoce del coordinamento per il NO all’autonomia differenziata - Sezione Molise, professor Gianmaria Palmieri.