La sezione Avis di Termoli con donazioni record: attribuite le "giuste" benemerenze

La sezione Avis di Termoli con donazioni record: intervista al presidente, Lino Spagnuolo

TERMOLI. Presso la struttura ricettiva Villa Livia di Termoli si è svolta la cerimonia di "Consegna delle Benemerenze", organizzata dalla sezione Avis locale. L’evento ha visto il riconoscimento di coloro che, con grande generosità e dedizione, hanno superato le 50 donazioni di sangue, un traguardo straordinario che sottolinea l'impegno e la costanza di questi donatori.

Il dottor Pasquale Spagnuolo, presidente della sezione Avis di Termoli, ha evidenziato i numeri impressionanti raggiunti dalla sezione sotto la sua guida. Avis Termoli si è distinta non solo a livello regionale, ma anche nazionale, per la crescita costante del numero dei donatori. In Molise, l’associazione ha spesso superato i propri record, attirando l’attenzione ben oltre i confini regionali.

Uno degli aspetti più importanti del lavoro dell'Avis è il suo impegno capillare nella sensibilizzazione della comunità. Scuole superiori, enti pubblici, corpi di pubblica sicurezza, arbitri di calcio e molte altre categorie sono state coinvolte attivamente nella promozione della donazione di sangue e plasma. Un lavoro che ha dato ottimi frutti, grazie anche alla dedizione di chi, giorno dopo giorno, contribuisce a sensibilizzare la cittadinanza.

Durante la cerimonia, sono stati premiati ben 107 donatori, ciascuno dei quali ha ricevuto la prestigiosa spilletta dell’Avis, arricchita da un gioiello incastonato, simbolo di riconoscenza per il loro gesto straordinario. Il presidente Spagnuolo ha ribadito con orgoglio che questi numeri non sono solo un vanto per l’associazione, ma anche per la città di Termoli, che si distingue come esempio di solidarietà e impegno civico.

Il successo di Avis Termoli è un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità, e il presidente Spagnuolo ha sottolineato l'importanza di continuare a promuovere la cultura della donazione. "I numeri che vediamo oggi sono il frutto di anni di lavoro e impegno, e rappresentano un modello di mobilitazione sociale che poche realtà possono vantare", ha dichiarato con entusiasmo.

La cerimonia si è conclusa con un caloroso applauso a tutti i donatori premiati, confermando ancora una volta l’importanza di un gesto di solidarietà che salva vite.

Galleria fotografica