Campi sportivi in disuso a Rio Vivo, si tenta di affidarli in gestione per riqualificarli

TERMOLI. Dare la giusta rilevanza all’aspetto sociale degli impianti sportivi, ma anche sottrarre un’ampia porzione del territorio dal degrado, come quella dei campi sportivi a Rio Vivo.

Nella visione dell’amministrazione comunale l’impiantistica è centro di aggregazione della comunità locale e l’associazionismo sportivo senza scopo di lucro è espressione del territorio; un’azione da supportare principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture di cui si intende favorire la riqualificazione degli spazi.

La struttura sportiva costituita da tre campi da calcio è ormai in disuso, il cui perimetro è definito da una rete metallica. La vegetazione selvaggia ormai se ne è impadronita, tanto che dalla sede stradale è difficile scorgerla.

L’amministrazione ha promosso un atto d’indirizzo per affidarne la gestione, anche considerato che l’area in parola rientra all’interno di una Zona Rete Natura 2000 in quanto compresa entro il perimetro dell’Area ZPS (Zona a Protezione Speciale) denominata “Foce Biferno Litorale di Campomarino”.

Un affidamento che prevedrebbe migliorie di modesta entità e messa in sicurezza, che non determinerebbero alcun impatto diverso rispetto alle componenti, all’interno di un’area già recintata.

L’avviso in prossima pubblicazione riguarderà società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva che non gestiscono altri impianti sportivi di proprietà del Comune di Termoli, con l’utilizzo dell’area volta a specialità sportive diverse dal calcio, ciò in considerazione delle convenzioni attive per gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

La durata prevista della concessione è quinquennale, ma potrà essere stabilito un termine superiore fino ad un massimo di 20 anni nel caso in cui il soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione, abbia, in sede di presentazione dell’offerta, presentato un progetto relativo ad interventi di manutenzione straordinaria e migliorativa da apportarsi alla struttura corredato dall’indicazione dell’entità economica dell’investimento e dei tempi previsti per la sua realizzazione (Piano Economico Finanziario), qualora lo stesso progetto, a seguito di apposita valutazione tecnica, sia ritenuto meritevole di accoglimento e realizzazione, e qualora il piano economico-finanziario attesti che per la realizzazione occorra un periodo di tempo maggiore rispetto ai cinque anni.

Inoltre, prevista la messa a disposizione gratuita degli impianti a favore dell'Amministrazione comunale, qualora la stessa intenda svolgere o promuovere manifestazioni sportive e ricreative e il mantenimento da parte del concessionario-gestore delle finalità sociali e sportive indicate nel progetto approvato.

Custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto a carico del concessionario, così come le utenze, con un canone annuo.

