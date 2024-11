Vietare gli smartphone ai giovani, serve davvero?

TERMOLI. I fatti di cronaca nazionali ma anche locali, portano alla ribalta un argomento molto sentito. Parliamo di ragazzi, giovani, che vivono incessantemente lontano dalla realtà, attaccati sempre a un telefono, in cerca di “miti” da seguire, “challenge” a volte estreme e pericolose da fare.

E per questo motivo, dall’altra parte del mondo, qualcuno ha in mente un piano.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato un piano per introdurre il divieto all’uso dei social media per gli utenti sotto i 16 anni. Sebbene molti dettagli della misura proposta debbano essere ancora chiariti, il premier ha dichiarato che il progetto di legge includerà un processo di verifica dell’età, in cui spetterà alle piattaforme social dimostrare di prendere misure ragionevoli per impedire l’accesso ai minori.

La proposta di vietare ai minori di 16 anni l'accesso ai social media riflette una crescente preoccupazione per l'impatto che questi strumenti digitali hanno sul benessere psicologico e sociale dei giovani. La vita online è anche un luogo dove i minori sono esposti a rischi significativi, come il cyberbullismo, la manipolazione delle informazioni, e un confronto costante con standard di bellezza e successo poco realistici.

Questa misura potrebbe essere vista come una risposta alla necessità di proteggere i giovani da un ambiente che, a volte, può risultare nocivo se non gestito correttamente. Ma siamo sicuri?

Siamo sicuri che vietare i social ai minori di 16 anni li tuteli dai rischi? Un bullo è tale anche al di fuori dell’online.

La mancanza di valori o della comunicazione in famiglia può anche prescindere dall’uso dei social.

Se metti in mano a tuo figlio uno smartphone da quando è piccolo, per “calmarlo” dal pianto, siamo sicuri che la colpa sia solo ed esclusivamente dei social?

O è una questione che ha radici radicate soprattutto in famiglia?

Vietare i social solleva anche interrogativi importanti sulla libertà di accesso all'informazione e sulla responsabilità delle piattaforme nel garantire un utilizzo sicuro.

Imporre limiti d’età potrebbe non risolvere da solo il problema, poiché i minori possono facilmente aggirare questi vincoli attraverso falsi profili o semplicemente eludendo i controlli. Inoltre, una riflessione importante riguarda la necessità di educare i giovani all'uso responsabile della rete, piuttosto che limitare l'accesso in modo drastico.

L'aspetto positivo della proposta potrebbe essere proprio il fatto che pone l'accento sulla necessità di regolamentare l'uso dei social e di proteggere le giovani generazioni da un’esposizione eccessiva. Tuttavia, la discussione dovrebbe evolversi verso la promozione di una cultura digitale più consapevole e sicura, che permetta ai giovani di navigare in rete senza compromettere la loro salute mentale o il loro sviluppo.

Vietare i social va ben oltre il divieto in sé, innanzitutto per la salute mentale dei giovani. L'esposizione a contenuti dannosi, la pressione per aderire a determinati standard estetici e il rischio di cyberbullismo sono fenomeni reali che possono influenzare negativamente il benessere psicologico dei ragazzi. Limiti come questo potrebbero offrire una protezione, soprattutto in un periodo così delicato della vita in cui i giovani stanno sviluppando la loro identità.

Ma il rischio è che una misura così rigida possa essere poco efficace nel lungo periodo. I minori potrebbero facilmente aggirare queste restrizioni, magari usando profili falsi o accedendo ai social attraverso altri dispositivi o reti. Inoltre, proibire l'accesso ai social media potrebbe creare una separazione tra i giovani e il resto del mondo digitale, privandoli di opportunità di apprendimento, di sviluppo delle competenze sociali e professionali e di partecipazione a dibattiti globali. In un mondo dove la tecnologia è sempre più centrale, escludere i giovani potrebbe renderli meno preparati ad affrontare le sfide future.

Le scuole, le famiglie e le piattaforme stesse potrebbero fare molto per sensibilizzare e fornire strumenti per affrontare i pericoli della rete. Questo tipo di approccio non solo aiuterebbe a proteggere i minori, ma li renderebbe anche più consapevoli dei rischi e delle opportunità offerte dai social media.

Le scuole dovrebbero diventare luoghi in cui si insegna non solo l'uso delle tecnologie, ma anche la consapevolezza dei rischi e delle opportunità che i social media comportano. Corsi di educazione digitale che trattano temi come la privacy online, la gestione delle emozioni sui social, il contrasto al cyberbullismo e il riconoscimento delle fake news potrebbero aiutare i giovani a navigare in modo sicuro ed etico. Questo tipo di educazione dovrebbe iniziare fin dalla scuola primaria e continuare durante tutto il ciclo educativo.

Fornire ai genitori strumenti concreti per monitorare e limitare l'uso dei social media. potrebbe essere utile. Le piattaforme social dovrebbero essere obbligate a rispettare normative più stringenti riguardo la protezione dei minori.

La protezione dei minori non deve passare solo attraverso il controllo, ma anche attraverso l'empowerment, fornendo loro gli strumenti necessari per navigare in modo etico e sicuro in un mondo sempre più connesso.