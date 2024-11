Il sorriso dei volontari illumina la giornata nazionale della Colletta alimentare

TERMOLI. Dopo una serie di eventi di presentazione, che hanno voluto sia dare il bilancio di quanto fatto sin qui, sia per lanciare l’edizione 2024, volontari attivi in numerosi punti vendita oggi, in occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, che in Molise ha visto 43 presidi solidali in cui donare generi di prima necessità per persone e famiglie indigenti o in difficoltà anche improvvisa, come purtroppo avviene in questa società che corre così veloce, ma spesso non sa in quale direzione andare.

Lo sanno bene, invece, i promotori dell’iniziativa, che ogni novembre organizzano la raccolta.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i punti vendita aderenti della grande distribuzione organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

I prodotti richiesti includono: olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia.

Tutti gli alimenti raccolti durante questa giornata vengono destinati al Banco Alimentare, che li distribuisce alle organizzazioni partner territoriali impegnate nell’aiutare le persone in difficoltà in tutta Italia. A Termoli, volontari di associazioni e studenti delle scuole locali hanno presidiato per l’intera giornata supermercati, centri commerciali e discount.

Anche questa volta, la comunità termolese ha risposto con grande generosità, dimostrando ancora una volta il suo spirito solidale e ammirevole.

