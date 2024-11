«Mi dovrò operare», l'abbraccio caloroso della comunità a don Benito

Termoli Cinema Oddo gremito per la presentazione del libro "Accompagnare Papa Francesco in viaggio"

TERMOLI. Prima di entrare nel merito della serata vissuta ieri al cinema Oddo, dove c'è stato il grande successo per la presentazione del libro "Accompagnare Papa Francesco in viaggio", inevitabile non soffermarsi su quanto rivelato dal don Benito Giorgetta, dovrà sottoporsi a un intervento delicato e per lui c'è stato l'abbraccio caloroso dell'intera platea, che ha gremito la sala.

Il parroco di San Timoteo è tornato di recente da un ricovero ospedaliero e tutti gli si sono stretti idealmente intorno.

Una sala gremita del cinema Oddo di Termoli ha accolto con entusiasmo la presentazione del libro "Accompagnare Papa Francesco in viaggio", scritto da don Benito Giorgetta, parroco della parrocchia San Timoteo, e dal noto regista e scrittore spagnolo Juan Manuel Cotelo. Il volume raccoglie testimonianze ed emozioni vissute durante il viaggio papale verso Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù 2023.

Un'esperienza straordinaria per don Benito

Don Benito ha raccontato con emozione l'inaspettata chiamata ricevuta direttamente da Papa Francesco, che lo ha invitato a viaggiare con lui a bordo dell'aereo papale. Un privilegio unico per un parroco di provincia, che ha vissuto questa esperienza con grande gratitudine e stupore. Durante il viaggio, don Benito ha condiviso momenti intensi e spontanei con il Santo Padre, descritti nel libro come scambi di battute tra vecchi amici.

Una serata ricca di ospiti e interventi

All’evento erano presenti numerosi ospiti, tra cui Manuela Tulli, vaticanista dell’Ansa, che ha portato la sua esperienza di giornalista al seguito del Papa. In collegamento Skype sono intervenuti anche Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Juan Manuel Cotelo, coautore del libro, che ha arricchito la serata raccontando il significato profondo del volume.

I messaggi delle istituzioni

Durante la presentazione, sono stati trasmessi messaggi di affetto e congratulazioni da parte delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il senatore Della Porta, e il sindaco di Termoli, Nico Balice. I loro interventi hanno sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale e il valore del contributo di don Benito.

Un dialogo moderato con professionalità

La serata è stata moderata con eleganza e professionalità da Emanuele Bracone, direttore di Termolionline, che ha saputo valorizzare i contributi di tutti gli intervenuti e rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Un libro di fede e umanità

"Accompagnare Papa Francesco in viaggio" non è solo un diario di un’esperienza personale, ma una testimonianza di fede, vicinanza e umanità. Attraverso le parole di don Benito e degli altri protagonisti, il lettore viene trasportato in un viaggio unico accanto a Papa Francesco, scoprendo il lato più intimo e umano del pontefice.

La serata al cinema Oddo ha rappresentato un momento di grande emozione e riflessione per la comunità di Termoli, confermando ancora una volta il ruolo centrale di don Benito come guida spirituale e culturale del territorio.

Galleria fotografica