A tutela degli animali: «Vai piano, anche io ho famiglia, proprio come te»

PROVVIDENTI. Il sindaco Robert Caporicci, la vice Maria Pietracupa e tutta l’amministrazione comunale si occupano di ambiente e della tutela degli animali. Lo fanno mobilitandosi, per la salvaguardia delle colonie feline e degli animali domestici, introducendo una iniziativa per promuovere la sicurezza stradale e a porre l’attenzione sulla sensibilizzazione nei confronti degli animali che vagano per le vie del paese.

Sono stati installati 4 cartelli in vari punti del comune al fine di attirare l’attenzione dei cittadini facendo capire loro quanto sia importante guidare con prudenza per evitare spiacevoli investimenti. I nuovi cartelli, posizionati nelle strade principali di scorrimento in ingresso e in uscita al paese, quindi i più pericolosi, ritraggono un cane e un gatto accompagnati da un messaggio breve ma incisivo ed enormemente vero e che troppo spesso sottovalutiamo: «Vai piano, anche io ho famiglia, proprio come te».

L’obiettivo principale è incoraggiare gli automobilisti a ridurre la velocità, garantendo così la sicurezza degli animali spesso vittime dell’imprudenza alla guida.

Il primo cittadino Caporicci ha spiegato le motivazioni di questa iniziativa: «Abbiamo pensato ad un invito a ridurre la velocità che anche per salvaguardare la vita dei nostri animali domestici, nonché quella di tutti noi. Provvidenti è un paese che protegge e ama gli animali. La loro protezione (soprattutto i randagi e le colonie feline) è un obiettivo che proseguirà con una serie di altri interventi».