"Diventa una guardia zoofila": partito il corso a Termoli

TERMOLI. La sezione adriatica delle Guardie ambientali ha organizzato una due giorni formativa per nuovi volontari: "Diventa una guardia zoofila", come previsto dalla legge 189 del 2004 che prevede la nomina con decreto prefettizio.

Il corso organizzato da Gadit ODV sezione di Termoli è in collaborazione con le Guardie ambientali di Campobasso. grazie al supporto del Sae 112, che ha messo a disposizione la propria sala in via Perrotta.

Relatrice l’avvocato Maria Morena Suaria con la preziosa partecipazione di esponenti delle forze dell'ordine.

Prima sessione, stamani, dalle 9.30 alle 12.30, si replicherà domenica 24 novembre, dalle 9.30 alle 15.30.

Ci sarà una terza data di sabato, ancora da definire, nella città di Campobasso.

Tanti gli argomenti che verranno trattati nel corso di formazione, dalle nozioni di illecito alla disciplina delle Guardie volontarie, il corredo normativo e aspetto di carattere operativo, nonché di ordine penale e processuale.