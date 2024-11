Cabina di regia sul Pnrr, Termoli procede spedita

TERMOLI. Spunti diversi dall’incontro della scorsa settimana, precisamente di venerdì scorso, alla cabina di regia per il Pnrr, in prefettura, a Campobasso.

Innanzitutto, il monitoraggio sull’andamento delle opere previste coi fondi del Piano “Italia domani”, che solo a Termoli prevede ben undici interventi già in cantiere, inerenti all’edilizia scolastica.

Oltre a questi, ci sono anche la ciclovia adriatica, importante intervento che copre quattro comuni e che vede l’amministrazione di via Sannitica come capofila, e la rigenerazione urbana di Pozzo Dolce. Infine, sempre nel novero scolastico, la scuola di Colle della Torre e le tre nuove mense.

Importante la notizia diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che era in collegamento con la cabina di regia, in previsione un decreto per ridurre i tempi di trasferimento dei fondi ai Comuni, che sono stati costretti a anticipare i costi, non molta difficoltà, poiché fino ad ora i flussi sono stati particolarmente lenti.

Cabina di regia con Regione, Provincia e i due comuni di Termoli e Civitacampomarano, collegato all’Anci, quest’ultimo.

Sui cantieri della nostra città non ci sono criticità, tutti gli appalti sono stati contrattualizzati e si procede nonostante il personale ormai negli enti locali è ridotto al lumicino e le anticipazioni di cassa non sono semplici da garantire, per questo attualmente il percorso è positivo, tanto da renderlo quasi virtuoso.

Ora l’obiettivo è mantenere questo ritmo per ogni successivo step.

Galleria fotografica