Garante persone disabili e cammini molisani: le proposte in Quarta Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Nicola Cavaliere si è riunita nella mattinata la Quarta Commissione permanente.

In particolare, i Consiglieri relatori, Alessandra Salvatore della proposta di legge regionale n. 32, di iniziativa dei consiglieri Passarelli e D'Egidio concernente "Istituzione del Garante dei diritti delle persone disabili", e Andra Greco della proposta di legge n. 33, di iniziativa dei Consiglieri Quintino Pallante, Fabio Cofelice, Armandino D’Egidio, Roberto Di Pardo, concernente: "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini molisani", hanno presentato ai Commissari le loro rispettive relazioni sui testi in esame.

La Commissione continuerà l’approfondimento delle due iniziative legislative nelle prossime sedute