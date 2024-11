Giallorossi in balia degli eventi, i problemi sul campo

TERMOLI. "Sul Termoli Calcio, ultimamente, se ne stanno dicendo di tutte se non di più. Ma da un’attenta analisi, si evince, che il problema almeno in questo momento, è solamente di natura prettamente tecnica. Ci sono poi molte altre circostanze, condivisibili o meno, sulle quali si può discutere all’infinito ma che non possono essere centrali nel discorso globale.

E se parliamo di calcio, l’analisi è al momento impetuosa. Ultima sconfitta per 2-1 al Cannarsa contro il Teramo, ma come più volte sottolineato non sono tanto le sconfitte a creare perplessità ma bensì come vengono maturate.

Sei sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie. Un ruolino che ad oggi consegna al Termoli 12 punti in classifica, dodicesimo posto della piazza a quattro punti dall’ultima in classifica. Insomma, una situazione non auspicabile sia a seguito delle premesse della società di inizio stagione ma anche grazie ad un inizio spumeggiante di campionato che aveva fatto sperare in una stagione tranquilla rispetto alle ultime due di Serie D della gestione Montaquila.

Non proprio l’ultima nella quale il Termoli, con l’arrivo di Mister Carnevale, ha saputo virare in modo deciso verso metà classifica anche grazie agli acquisti di dicembre di Burzio e Longo e al resto di un collettivo creato con cognizione di causa.

Quest’anno invece si è voluto smontare tutto e ripartire quasi da capo. Sia per quanto riguarda la squadra, sia per quanto inerente alla società.

E veniamo ai motivi di contorno. Si è iniziato a parlare della mancanza di un campo di allenamento, motivo per cui sarebbe stato deciso di trasferire tutto a Pietramelara, o almeno questo si è cercato di far credere già da maggio. A conti fatti, però, il Termoli ha tenuto la preparazione e attualmente si allena su di un campo sintetico al pari di quello che si utilizzava lo scorso anno a San Pietro e Paolo (Termoli) dove i giallorossi si allenavano la mattina. A quanto pare succede la stessa cosa il più delle volte anche sul campo di gioco dell’Alto Casertano. Il campo, infatti, ospita le sedute di allenamento di entrambe le squadre. Quindi anche in quest’ultimo caso c’è una convivenza forzata che porta ad impostare un ruolino di marcia per le sedute di allenamento. Dunque, sarebbe la stessa cosa di quello che avveniva a Termoli. L’unica differenza è che sul campo del San Pietro, in via Biferno, il Termoli sosteneva un costo mensile per far allenare la squadra e la juniores. Quindi si chiede a Termoli un campo “esclusivo” per l’allenamento dei giallorossi, ma poi a Pietramelara si deve scendere a compromessi con l’Alto Casertano. Alias, la stessa cosa che avveniva sul campo di San Pietro e Paolo in via Biferno.

A proposito della juniores, quest’ultima è praticamente sparita dai radar. Nessuno, almeno a Termoli sede naturale dei giovani giallorossi, sa quel che sta succedendo. Da inizio stagione sono stati tenuti diversi incontri tra Società e Comune, ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Prima si voleva un campo di allenamento. Poi un campo di allenamento in sintetico, poi il discorso ha coinvolto le case per i giocatori, che a quanto pare erano state anche trovate, poi altre questioni, tante. Fatto sta che il Comune ha dato sempre disponibilità alla società giallorossa, salvo però non avere la bacchetta magica e tempi permettendo. In quest’ottica è stato avviato il restyling del campo di Contrada Airino proprio per permettere un domani al Termoli di tenere le sedute di allenamento. Non è un sintetico, a Termoli ce n’è solo uno, e sarà in erba naturale. Chi vuole intendere, intenda.

Ma di necessità virtù ed è un dato di fatto che ci sarà un pò da aspettare. Con molta probabilità, invece, con queste motivazioni la società giallorossa ha deciso di restare il più tempo possibile di stanza a Pietramelara, decisione opinabile ma frutto dell’esclusiva volontà della società. Basta anche verificare la rosa che è stata attrezzata, per verificare che i giocatori sono quasi tutti campani, o zone limitrofe. Proprio per consentire agli atleti di essere il più vicino possibile al centro di allenamento e in molti casi, a casa propria. Più di qualcuno però ha firmato in virtù del fatto che si sarebbe tornati a Termoli e invece adesso si vive una situazione che rischia si spaccare il fronte, oppure quantomeno di dividerlo. Anzi, sarebbe già diviso. Ma decide la società suprema su questa decisione, ma si dovrebbero considerare tutte le circostanze.

Passiamo poi al discorso infortuni. A quanto pare sette negli ultimi tempi. Condizione che non permette attualmente a Mister Carnevale di avere tutto l’organico completo a disposizione e i risultati tardano ad arrivare. Anche in questo caso occorrerebbe una attenta analisi per ricercarne i motivi. Difficile, infatti, credere che siano solamente infortuni di gioco.

Passiamo alla rosa. Allestita puntando su di un attacco forte. E in effetti, è stato più volte sottolineato che Puntoriere, Barone e Cancello sono tanta roba e sarebbero in grado di far risollevare subito le sorti dei giallorossi e di tante altre squadre. C’è però un però. Probabilmente per il centrocampo non si è fatto lo stesso ragionamento, oppure chi ha cercato di farlo, ha sbagliato in modo clamoroso. Ci sono infortuni, ci sono giocatori annunciati che non riescono ancora a trovare posto nell’undici iniziale. Ci sono altri giocatori che evidentemente, al momento, non garantiscono quanto annunciato. E il tutto pesa sull’economia della squadra e del gioco.

Insomma, un bel problema per chi ha pensato, oppure ha fatto pensare, che questo Termoli sarebbe stato in grado di far dimenticare quello dello scorso anno che invece era stato allestito con cognizione di causa. Quindi il problema campo non dovrebbe esistere. Se si chiede un sintetico per far allenare la squadra a Termoli, dall’altro i giallorossi già si allenano su di un sintetico. Il problema quindi, non è il campo di allenamento, anzi è tutt’altro e sta venendo fuori.

Le colpe, o presunte tali, sono da ricercare altrove e neanche nella guida tecnica, anche se il mister non deve poi inciampare e prendersela con i tifosi durante le partite. Ma si sa, i nervi in questo periodo sono alle stelle e tutto può succedere.

Infine, i fischi del Cannarsa ci stanno eccome. Sono settimane che, ormai, si assiste a queste partite. È come se il Termoli fosse sempre in trasferta, ormai si vive un certo distacco tra società e ambiente. Ma è naturale. È come andare a vedere un film al cinema la domenica e poi tornarsene a casa tranquillamente aspettando l’uscita di un prossimo film più interessante dopo due settimane. Anzi, i tifosi sono sempre da lodare perché anche in queste situazioni, urlano, cantano e tifano fino al novantesimo. Però però i fischi si devono anche accettare.

Tuttavia, è ancora presto e quindi tutto sanabile, ma bisogna correre ai ripari prima che tutto risulti vano lasciando da parte i problemi accessori e di facciata.

Perché se è vero che tutto passa quando si vince, è altrettanto vero che tutte le problematiche si evidenziano quando si perde. Ad oggi è tutto evidenziato, ma l’importante è che non si usino falsi problemi per nascondere poi situazioni che, invece, sono sotto gli occhi di tutti.

Forse il budget a disposizione impone riflessioni diverse dallo scorso anno? Se questo fosse il problema, lo stesso non esisterebbe in quanto bastava usare chiarezza e nient’altro a suo tempo. Ma siamo fiduciosi nel pensare che poi, come ogni volta, il presidente Montaquila sappia dare le giuste risposte. Lo ha già fatto negli ultimi due anni e siamo sicuri sia ancora in grado di farlo. Ma adesso bisogna prendere il toro per le corna e mettere decisamente mano alle problematiche del “campo”, non quello per gli allenamenti ma quanto invece si vede sul rettangolo verde. Per il resto c’è sempre tempo. Perché, come detto, se funziona il “campo” funziona anche il resto. Ma la distanza tra la società, il Termoli a Pietramelara e la città diventa sempre più imponente e rischia di diventare insanabile.

Procedere adesso per gradi, riportare il Termoli a Termoli mettendo da parte ogni discorso ed intervenire sul mercato. Solo così si potrà uscire dall’impasse nella quale si trovano oggi i giallorossi per poi, eventualmente, permettersi di poter “sbattere i pugni” su tutte le altre questioni".

Termoli calcio unofficial/Giovanni Cannarsa.