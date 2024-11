Più risorse alla gestione del verde nel prossimo bando

TERMOLI. L’approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire entro fine anno, a questo si sta lavorando in via Sannitica, darà la stura anche alla pubblicazione del bando per la gestione del verde urbano, ormai da in regime di prorogatio. Tema che abbiamo toccato il mese scorso con un nostro video-servizio.

Tuttavia, non sarà semplice trovare risorse adeguate per una estensione di superfici che rispetto al capitolato d’appalto precedente sono emerse in misura tripla rispetto al passato.

In questi ultimi anni è stato compiuto il censimento delle aree verdi, così come quello degli alberi e nei mesi scorsi approvato anche il piano sul rischio arboreo.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, inoltre, è stato proprio il sindaco, Nico Balice, a evidenziare quanta porzione del territorio destinata a verde urbano sia confluita nella gestione pubblica, che è passata da 55 a 160 ettari e con un numero di alberi in incremento rispetto al passato.

È chiaro che con simili estensioni non potranno essere messi a bando fondi pari alla volta scorsa, ma ci dovrebbe essere un aumento dell’impegno di spesa di almeno 200mila euro, su questo si sta impegnando l'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola.

Si tratterà di avviare una pianificazione diversa e sarà anche interessante rinvenire nella documentazione della futura gara come si dovranno gestire le criticità legate soprattutto alle aree periferiche e ai lungomari.