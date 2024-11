Alle radici della crisi demografica, «Sostegno a bambini e genitori in difficoltà»

TERMOLI. Denatalità e povertà minorile, sono tra le piaghe più profonde della nostra società. La riflessione viene da una delle operatrici della Casa dei Diritti, Maria Grazia Lanzone.

«L'Italia è tra i peggiori paesi in Europa per povertà ed esclusione sociale. Secondo un rapporto dell’organizzazione Save The Children del 2023, in Italia il numero di bambine, bambini e famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta ed esclusione sociale è in allarmante aumento. Tra le principali cause, il costo della vita, gli stipendi non equilibrati, e le conseguenze della pandemia da Covid-19. Il rapporto, presentato martedì, arriva dopo che l'Italia ha conosciuto un nuovo record negativo di natalità del 2023, e restituisce una fotografia preoccupante sulla situazione dei bambini, sempre più spesso emarginati, lasciati a loro stessi, in condizioni di povertà sotto tanti punti di vista: educativa, alimentare ed energetica. Un bambino su dieci, infatti, ha sperimentato la povertà energetica, cioè ha vissuto in una casa che non era adeguatamente riscaldata.

Per povertà energetica quindi, si intende l'incapacità da parte di famiglie o individui di acquistare una quantità minima di beni e servizi energetici, con conseguenze sul loro benessere. Le famiglie italiane in povertà assoluta in cui sono presenti minori sono quasi 748mila. Famiglie che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con l’aumento dei prezzi di alcuni beni e servizi essenziali per la prima infanzia. Dal 2019 al 2023 la spesa per latte e pappe è infatti salita del 19,1 per cento. A tal proposito, Nel 2023 l’Italia ha raggiunto un nuovo record di denatalità, con solo 379.890 nuovi nati. Secondo i dati di Save the Children per il 2023, in 340 Comuni italiani non è nato nessun bambino e in 72 comuni non vivono bambini sotto i 3 anni. Uno dei principali problemi che ha contribuito a questo grave calo, è sicuramente Un sistema sanitario inadeguato con sempre meno pediatri: purtroppo, gravi diseguaglianze territoriali sono evidenti anche nel conto dei posti letto nelle terapie intensive pediatriche, inferiori del 44,4 per cento rispetto agli standard europei. Tutto il Sud e le Isole hanno a disposizione solo 55 posti letto. E questo è un dato preoccupante. A questo poi, si aggiunge il numero dei pediatri, in drastico calo e sovraccaricati di lavoro (quasi mille bambini a testa nel 2022), nonostante rappresentino una figura indispensabile per le famiglie. Oltre ai servizi e alla sanità, per un bambino non è facile neanche muovere i primi passi nelle città italiane, in particolare nelle aree più periferiche, svantaggiate e pericolose, a causa anche di un alto tasso di criminalità (minorile e non).

Carlo Tesauro, presidente di Save the Children Italia, ha sottolineato che “I primi mille giorni di vita sono determinanti per la crescita e lo sviluppo di ciascuno - aggiungendo che - troppi genitori oggi in Italia affrontano la nascita di un bambino in solitudine, senza poter contare su adeguate reti di sostegno". Ecco perché è importante che ognuno di noi faccia la sua parte, e noi come Casa dei Diritti, abbiamo l’obiettivo di mettere al primo posto le categorie più deboli come i minori e i loro genitori che vivono una situazione di difficoltà, aiutarli a muovere i primi passi, contrastando la povertà educativa, sociale ed economica».