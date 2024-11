"Tanti dubbi e poche certezze, ci sentiamo abbandonati al nostro destino"

LARINO. Per l'associazione ViviLarino sulla sanità "Tanti dubbi e poche certezze".

«Sentirsi abbandonati al proprio destino quando si parla di diritto alla salute è la triste sorte che accomuna gli abitanti del Basso Molise, coloro che senza dubbio appaiono come i capri espiatori di prima macellazione in un Molise che, a onor del vero, assume nella sua totalità sempre più i contorni di “mattatoio” di una comunità sempre più esigua e sempre più anziana, che necessiterebbe dunque di fruire di un’offerta sicuramente adeguata, anche per garantire i servizi minimi di tutela della salute ed invece continua, specie nell’area orientale, a peggiorare ulteriormente una situazione già alla deriva da molto, troppo tempo.

Dopo il (prevedibile) silenzio del Presidente Francesco Roberti alla richiesta ufficiale di un incontro con una nostra rappresentanza, ViviLarino non molla la presa sulla questione, non abbandona i sempre più numerosi segnalatori di disservizi sanitari e vuole iniziare a vederci chiaro:

Le domande chiave sulle quali stiamo indagando nella speranza di poter dare in tempi brevi agli utenti un quadro più chiaro della situazione, lasciandogli la libertà di interpretare secondo coscienza lo stato dell’arte, sono diverse e si legano ad ambiti cruciali di questo territorio martoriato. Le condividiamo con voi lettori:

1) Da quali imposte/risorse proviene il gettito fiscale occorrente a finanziare la sanità molisana?

2) Quale territorio (Basso Molise; Area Campobassana; Provincia di Isernia) contribuisce maggiormente in termini di imposte a sovvenzionare la sanità Molisana?

3) Come viene ripartita l’offerta sanitaria tra pubblico e privato?

4) In virtù delle x percentuali destinate alla sanità privata, quali servizi d’urgenza garantirebbe quest’ultima ad una popolazione sempre più anziana?

5) Come viene ripartita l’offerta sanitaria tra le tre distinte zone sopracitate?

6) In quali zone fuori dal Molise è maggiormente concentrata la cosiddetta “mobilità passiva” (I rimborsi che il Molise deve riconoscere ad altre Regioni per la fruizione di prestazioni sanitarie che se offerte adeguatamente sul territorio costerebbero meno di quanto costano adesso)?

7) In quali aree regionali si investe maggiormente in opere infrastrutturali, cruciali per la fruizione del servizio?

8) Attraverso quali mezzi viene garantita nel miglior modo la copertura a livello capillare dei servizi sanitari?

9) Quali prospettive di crescita ha il Molise se in esso non sono garantiti né un corretto diritto alla pubblica sicurezza, né tantomeno un dignitoso diritto alla salute?

10) Il Molise sta andando alla deriva ed ha le ore contate? Chi se ne sta avvantaggiando di questa situazione ormai disperata?

In attesa dei dati certi ci sentiamo di poter dare risposte sommarie molto verosimili, persino augurandoci, paradossalmente, che i numeri possano smentirci.

E’ chiaro che il basso Molise risulterà essere l’area più penalizzata sotto tutti i punti di vista sopracitati nonostante i numeri più alti in termini di popolazione e soprattutto di aziende, altrimenti difficilmente si spiegherebbe il primato di popolazione in assenza del terziario (sanità pubblica e privata, università, istituzioni politiche provinciali e regionali) presente nelle altre due aree. Qualsivoglia esecutivo, senza fare alcuna distinzione di colori politici, di fronte a questi evidenti disparità si è sempre voltato dall’altra parte, non da ultimo l’esecutivo del Presidente Francesco Roberti, cittadino basso-molisano, al quale continuiamo a chiedere, con insistenza, non di privilegiarci, ma quantomeno di condurre un’azione che possa tendere ad un equilibrio che manca da troppo tempo e che adesso inizia a pesare in maniera intollerabile, anche nella fruizione dei servizi basilari legati al diritto alla salute.

Sembra un copione già scritto: il basso Molise deve soccombere nel terziario, nel diritto alla salute e nelle infrastrutture, nonostante sia il principale contribuente di questa Regione, e l’ultima domanda che ci poniamo è semplicemente: perché?»