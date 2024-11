Addio a due pilastri del commercio termolese: Emilio Fausto e Vittorio Melillo

In questi giorni Termoli ha dovuto dire addio a due figure storiche del suo panorama commerciale, due nomi che hanno contribuito a definire un’epoca nella vita cittadina.

Il primo è Emilio Fausto, noto come "Emilio la Magnifica", un commerciante che ha calzato generazioni di termolesi con scarpe di qualità, adatte a tutte le tasche. Il successo del suo negozio, situato in via Mario Milano, era legato non solo ai prodotti offerti, ma anche alla sua gentilezza e affabilità. L’appellativo "La Magnifica" non era un’esagerazione: Emilio aveva trasformato il suo negozio in un vero e proprio brand riconosciuto in città, sinonimo di accessibilità, qualità e cortesia. La sua scomparsa lascia un vuoto nella memoria collettiva di Termoli, ma il ricordo della sua figura rimarrà vivo nei cuori di chi ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Il secondo grande addio è quello a Vittorio Melillo, ultimo capostipite della storica famiglia di pasticcieri e gelatai Melillo, il cui nome è sinonimo di dolcezza e tradizione a Termoli. La "dolce missione" della famiglia iniziò con l’apertura della prima gelateria sul Corso Nazionale, che divenne presto un punto di riferimento per i termolesi. Chi non ricorda i gelati dai gusti innovativi e inconfondibili, veri piaceri per il palato? E poi i dolcetti della domenica, come i bignè ripieni di creme delicate, e soprattutto i famosi mostaccioli di Melillo, esportati in tutto il mondo. A Natale, era tradizione trovare sotto l’albero le confezioni natalizie di questi dolci, simbolo delle festività per tante famiglie termolesi.

Con la scomparsa di Vittorio, Termoli perde un altro pilastro della sua storia commerciale e culturale, ma fortunatamente la tradizione creata da lui e la sua famiglia, continua con successo grazie ai suoi discendenti.

Possiamo solo immaginare che ora Vittorio porterà la sua arte dolciaria anche agli angeli in paradiso, regalando loro i sapori autentici che hanno deliziato intere generazioni.Purtroppo, con la perdita di Emilio Fausto e Vittorio Melillo, Termoli saluta due figure che hanno rappresentato non solo la professionalità e l’eccellenza nei rispettivi settori, ma anche l’amore per il proprio lavoro e per la comunità. La loro eredità continuerà a vivere nei ricordi e nelle tradizioni che hanno lasciato in dono alla città.

Buon viaggio, Emilio e Vittorio.