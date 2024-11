Sviluppo rurale, il comitato si riunisce a Campomarino

CAMPOMARINO. Si svolgeranno il 20, 21 e 22 novembre i lavori del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 e del Comitato Regionale di Monitoraggio per il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale

In particolare, giovedì 21 novembre alle ore 9:30 si terrà l’adunanza del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 presso la “Masseria Le Piane”, in Via Colloredo 15, a Campomarino. L’incontro rappresenta un'occasione fondamentale per discutere lo stato di attuazione del programma e i futuri sviluppi in ambito rurale.

Le autorità e i rappresentanti del territorio sono invitati a partecipare a questa importante riunione, che mira a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i vari attori coinvolti nella crescita rurale della regione.