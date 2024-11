"OrientaMolì": il progetto dedicato ai giovani

CAMPOBASSO. Si terrà giovedì 5 dicembre la presentazione del progetto OrientaMolì, un’iniziativa innovativa della Regione Molise, patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR), che mira a promuovere l’orientamento e la consapevolezza tra i giovani riguardo ai percorsi di istruzione, formazione postdiploma e opportunità di carriera.

L’incontro si terrà presso il Parlamentino della Giunta Regionale, in via Genova, alle ore 10:30. Durante la conferenza, saranno illustrate le principali attività del progetto, nonché l’apertura del primo Salone dell’Orientamento all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, che si terrà a Isernia il 15, 16 e 17 gennaio 2025.

Dalla scuola all’università: orientamento alla carriera per giovani con eventi interattivi, sportelli informativi e servizi online pensati per rendere più semplice il passaggio dal mondo scolastico a quello universitario e professionale. Il progetto si propone di far conoscere le diverse opportunità formative facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro e contribuendo alla crescita personale e professionale.