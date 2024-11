Pubblicati gli atti sull'aumento Tari a Guglionesi, Becci: «Noi dalla parte della gente»

GUGLIONESI. Nella giornata di domani, mercoledì 20 novembre, la delegazione del circolo dem di Guglionesi, guidata dalla segretaria Annamaria Becci, tornerà dal commissario prefettizio Patrizia Perrino, che per almeno altri 6 mesi e mezzo guiderà l'ente (in vista delle elezioni amministrative) per avere ulteriori risposte e chiarimenti sulla questione Tari, il cui aumento è stato al centro di una campagna di raccolta firme che ne ha viste radunate 652.

«A seguito dell'accesso agli atti effettuato dal Partito democratico e dell'incontro svoltosi nella giornata di ieri tra il Commissario prefettizio e la segretaria del circolo locale, si informa la cittadinanza che la delibera n. 13 del 19 luglio 2024 (provvedimento con il quale il Comune di Guglionesi ha disposto l'aumento della Tari per l'anno corrente) è stata pubblicata, unitamente alla documentazione ad essa allegata, all'Albo pretorio dell'Ente. È una battaglia che riguarda tutta la comunità di Guglionesi. Come segretaria di Circolo sarò sempre dalla parte dei cittadini, che non possono pagare cifre assurde e non avere servizi adeguati in merito alla pulizia delle strade o un servizio scadente di raccolta differenziata.

I servizi e costi devono essere adeguati alle esigenze della comunità», sottolinea la Becci, ponendo in rilievo il risultato di trasparenza amministrativo raggiunto con l'iniziativa politica locale del Pd.