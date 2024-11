Nuove strategie per una gestione sostenibile dei rifiuti

CAMPOBASSO. Si terrà venerdì 22 novembre il convegno di Arpa Molise sulle “Nuove Strategie per una gestione sostenibile dei rifiuti” a Campobasso, presso l’Università degli Studi del Molise – Aula Magna di Ateneo – Campus universitario Vazzieri– II Edificio Polifunzionale –Via Francesco De Santis, n1.

Molti gli interventi che si susseguiranno prospettando una diversa visione del rifiuto quale opportunità per creare un circolo virtuoso. E’ ormai noto come la corretta gestione dei rifiuti sia cruciale per preservare la nostra salute e il nostro territorio e ancora oggi, nonostante i continui appelli per la prevenzione, l’informazione e la formazione, assistiamo a continue aggressione al territorio, a nuove forme di inquinamento subdolo e cronico, alla preoccupante estensione dei crimini ambientali. Ecco allora l’importanza di promuovere il riciclo che consenta di limitare al minimo la quantità di rifiuti in discarica. Creare un circuito virtuoso, per trasformare un rifiuto in opportunità, è possibile con la partecipazione attiva di tutta la Comunità.