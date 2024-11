Comunità di riabilitazione, revocata la fissazione dei posti letto

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Francesco Roberti e il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, hanno presentato una proposta di legge regionale concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Regolamento applicativo della legge regionale n. 30/2002, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett.a)”.

L’iniziativa legislativa -scrivono i presentatori nella relazione illustrativa” adempie ad una specifica richiesta della Struttura Commissariale per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario ed è diretta a rimuovere parti del Regolamento regionale n./2004, in quanto ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro.

In particolare, viene prevista la soppressine della parte del Regolamento 1/2004 relativa alla fissazione della dotazione di posti letto per ogni Comunità di riabilitazione psicosociale, per l’interferenza della disposizione con la programmazione sanitaria. Ancora, viene prevista la sostituzione dell’articolo 19, in quanto i criteri di determinazione delle tariffe in esso nominati devono essere ricondotti alla disciplina del decreto legislativo 502/1992 ed essere compatibili con i vincoli economico-finanziari del Piano di rientro.

La proposta di legge verrà assegnata dal Presidente dell’Assemblea alla Commissione permanente chiamata ad occuparsi della materia che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame dell’Aula per le determinazioni conclusive.