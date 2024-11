Intelligenza artificiale per soste selvagge e controllo targhe: suggeriamo di adottare "Cerbero"

TERMOLI. Grande clamore, specie sui social, per la presentazione del nuovo sistema di controllo delle targhe a Roma, col sindaco Roberto Gualtieri.

Un sistema che utilizza anche l’intelligenza artificiale, che sarebbe utilissimo sul nostro territorio, contro le soste selvagge e le infrazioni al codice della strada, ma anche per controllare la provenienza dei veicoli, per garantire prevenzione e sicurezza sul territorio.

Si chiama “Cerbero”, in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l’Assicurazione.

Non è solo un problema della capitale quello delle macchine sostano in doppia fila, “e questo non solo rappresenta un pericolo per i cittadini poiché riduce la visibilità, ma ostacola anche la viabilità, intralciando e rallentando fortemente il traffico sia privato che pubblico.

Eventuali sanzioni non saranno emesse in modo automatico ma sempre da un agente che dovrà validarle. Inoltre, per garantire la privacy, le immagini rilevate oscureranno automaticamente i volti dei cittadini”.

Che ne direste? Potrebbe essere l’inizio di una seria moral suasion all’inciviltà che sta prendendo troppo piede, anche in macchina.