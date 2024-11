Turismo delle radici, l'Italea Molise presente al Roots di Matera

MATERA. Italea Molise, ente accreditato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) per il programma Italea, ha rappresentato il Molise alla Fiera Internazionale del Turismo delle Radici - Roots In, tenutasi a Matera gli scorsi 18 e 19 novembre.

Una due giorni di presenza in cui il team Italea Molise ha svolto un duplice ruolo: presidio dello stand per fornire informazioni ai visitatori e agli stakeholders; incontri b2b individuali con diversi tour operator internazionali che operano nel settore turistico per proporre itinerari disegnati su misura per i nostri corregionali all’estero.

Con l’obiettivo di promuovere il turismo delle radici come leva di sviluppo territoriale e culturale, l’ente si conferma come il punto di riferimento specializzato nella creazione di percorsi di ritorno alle origini, posizionando il Molise come destinazione privilegiata per il turismo delle radici.

Durante la fiera, Italea Molise ha presentato i suoi progetti principali, evidenziando il potenziale del territorio molisano come destinazione d’eccellenza per il turismo delle radici. Il Molise, grazie alle sue peculiarità storiche e culturali, emerge come esempio di autenticità italiana, offrendo un’esperienza che combina la riscoperta delle origini con proposte innovative e accessibili.

A sottolineare l’importanza di questa visione è intervenuto il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Maria Vignali, che ha dichiarato: “Io credo ci sia davvero una sorta di miniera esperienziale da scoprire, in Molise”.

Le parole di Vignali richiamano l’attenzione sul valore ancora inespresso della regione, il cui patrimonio culturale e territoriale rappresenta un’opportunità unica per questa fetta di mercato.