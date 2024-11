"Contribuiamo alla nascita della rete contro le violenze di genere"

TERMOLI-LARINO.. ‘’La Casa dei Diritti’’ contribuisce alla nascita della rete di contrasto alla violenza di genere.

A partire da giovedì 21 novembre, a Larino, prenderà ufficialmente vita la nuova Rete di Intervento per il Contrasto alla Violenza di Genere, un'iniziativa fortemente voluta dalla Procuratrice Elvira Antonelli. Il progetto ha l'obiettivo di unire tutte le forze locali e istituzioni nell’azione contro la violenza di genere, mettendo al centro la tutela delle vittime e la prevenzione dei reati. La firma del protocollo d’intesa avviene alle 10.30 presso il Tribunale di Larino e coinvolgerà magistrati, forze dell'ordine, associazioni, amministratori locali, sindaci, istituzioni e il mondo sanitario.

Tra i soggetti che contribuiranno alla rete di contrasto alla violenza di genere, un ruolo fondamentale sarà svolto dall’associazione "La Casa dei Diritti", che si è sempre distinta per il suo impegno a favore dei diritti delle vittime e offrirà un supporto importante nel sostegno e nella protezione delle persone coinvolte in situazioni di violenza. Grazie alla sua esperienza e competenza nel campo, La Casa dei Diritti, rappresenterà una risorsa preziosa nel Molise, contribuendo all'assistenza legale, psicologica ed economica delle vittime di violenza. La rete avrà quindi il compito di mettere in risalto i fenomeni di violenza di genere, ma soprattutto di sviluppare percorsi per il sostegno, tutela e protezione per le vittime. L’obiettivo è rendere più accessibile ed efficace l'intervento per chiunque si trovi coinvolto in situazioni di violenza, garantendo un supporto a 360 gradi, dalla denuncia alla tutela legale, fino all’accesso a forme di giustizia riparativa per i responsabili.

Questo progetto segna un passo importante per la città di Larino e per l'intera regione Molise, offrendo un sostegno concreto alle vittime di violenza di genere e creando una rete di protezione che coinvolge tutte le professionalità necessarie per combattere questo grave fenomeno.