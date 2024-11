Allarme furti, Della Porta al Senato: più controlli e la questura torni di primo livello

TERMOLI. Il senatore di maggioranza, Costanzo Della Porta (Fdi), ha rivolto una interrogazione al sottosegretario agli Interni, l'onorevole Emanuele Prisco, in relazione all’ondata di furti e reati predatori che hanno colpito in special modo nell’ultimo anno il Molise e, in particolare, la città di Campobasso e il territorio del basso Molise.

«Nel ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio, non posso altrettanto non dare conto al governo di due provvedimenti importanti attuati nelle ultime settimane: il protocollo d’intesa siglato dal ministro Piantedosi con la prefettura di Campobasso e la Regione Molise per l’implementazione della videosorveglianza sulle arterie viarie principali e l’invio di nuovi agenti della polizia di Stato presso la questura di Campobasso.

Ho evidenziato altresì che la questura del capoluogo di Regione debba tornare ad essere collocata in Fascia A, con una dirigenza generale al fine di ancor meglio implementare i servizi di sicurezza del territorio».