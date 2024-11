Confermato l'impegno sulla delocalizzazione del depuratore

Acea Molise: l'impegno a Termoli

TERMOLI. Acea Molise in occasione dell'inaugurazione della sede di Termoli ha ufficializzato lo stato dell'arte sul progetto di delocalizzazione del depuratore di Porto, di cui ci siamo occupati qualche settimana or sono.

I lavori sono iniziati da Acea Molise il 29 maggio scorso, si fornisce il seguente avanzamento in termini di lavori propedeutici per la realizzazione finale della delocalizzazione e l'azienda ha confermato le notizie in nostro possesso.

Per poter realizzare l’opera principale Acea Molise ha dato corso alle operazioni di:

1. manutenzione straordinaria dello scolmatore del depuratore di Porto con l’obiettivo di mitigare le tracimazioni legate a eventi meteorologici improvvisi;

2. all’interno del depuratore Porto, in sostituzione del vecchio apparato di sollevamento a coclea, realizzazione di un nuovo sistema di spinta con elettropompe, dimensionato in maniera tale da garantire la portata finale prevista nel progetto di dismissione del Porto;

3. riqualificata anche la struttura prospiciente il porto che ha visto la ristrutturazione delle opere murarie di facciata e di recinzione del depuratore, restituendo alla passeggiata il giusto decoro;

4. realizzazione di nuovi canali di afflusso verso la nuova stazione di sollevamento sita nel parco Girolamo La Penna;

5. realizzazione della nuova sezione di grigliatura a sollevamento nel medesimo parco.

Questi lavori sono stati realizzati in tempi brevissimi grazie alle sinergie attivate all’interno del Gruppo Acea. In 6 mesi si è dato corso ad attività che normalmente richiedono molto più tempo.

Tutti lavori sono propedeutici per l’ampliamento del depuratore di Pantano.

