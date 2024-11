Cimitero per animali, Imu e imposta di soggiorno in discussione al prossimo Consiglio comunale

TERMOLI. Tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, dalle 8.30, il Consiglio comunale a Termoli. Anche in questa occasione, com’è possibile vedere dall’ordine del giorno composto dal presidente Annibale Ciarniello, numerosi gli adempimenti a cui sono chiamati gli amministratori di maggioranza e di opposizione. In primis, provvedimenti di bilancio, compresa l’estinzione anticipata di mutui concesso da Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Si dovrà approvare il regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno 2025, identico percorso per l’Imu. Non mancano riconoscimenti di debiti fuori bilancio e il nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Ci sarà anche quello per il cimitero degli animali d’affezione, che si attende da tempo. Infine, una convenzione sul segretariato comunale tra Tavenna e Termoli e una interpellanza sulla Stellantis.